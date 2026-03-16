В Госдуме призвали записывать детей в бесплатные спортивные секции

"При этом качество подготовки в государственных секциях подтверждается результатами: именно из них выходят кандидаты в мастера спорта, члены сборных, победители всероссийских соревнований. Более 2 миллионов детей сегодня состоят в системе спортивного резерва, тренируясь на базе государственных объектов под руководством 88 тысяч профессиональных тренеров", - добавил он.

"Понимаете, в чем разница между коммерческим фитнесом и государственной секцией? В фитнесе вы платите за то, чтобы ребенок просто двигался, не скучал, был под присмотром. Это нормально, это тоже нужно. Но настоящий спорт знает слово "надо", а не "хочу". Дисциплина, ранние подъемы, пот на тренировке. В секциях работают люди, которые умеют растить чемпионов. Там система отбора, соревнований, сборов. Там реальный шанс, что ребенка увидят тренеры из спортивного резерва, пригласят в училище олимпийского резерва, помогут поступить в вуз. Это не просто кружок "для здоровья". Это социальный лифт. Бесплатный и работающий. Не проходите мимо", - заключил он.