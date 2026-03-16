Рейтинг@Mail.ru
Cборная Ирана планирует участвовать в ЧМ-2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:35 16.03.2026
Cборная Ирана планирует участвовать в ЧМ-2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_4164547ea03535c7215500804290dce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Cборная Ирана планирует участвовать в ЧМ-2026

Генсек АФК Джон: сборная Ирана по-прежнему намерена участвовать в ЧМ по футболу

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что мужская сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Матчи сборной Ирана должны пройти на американской территории. Ранее министр спорта страны Ахмад Доньямали заявил о невозможности сборной Ирана участвовать в турнире в США с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) отозвать решение о проведении турнира в США.
«
"Насколько нам известно, Иран будет играть. Они члены АФК, и мы хотим, чтобы они играли. Это очень эмоциональный момент, все говорят много всего. В конце концов, именно Федерация футбола Ирана должна решить, будут ли они играть, и на сегодняшний день они сообщили нам, что едут на чемпионат мира", - цитирует Ассошиэйтед Пресс выступление Джона в понедельник на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана должна сыграть сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Инфантино заявил, что Трамп приветствует участие сборной Ирана в ЧМ-2026
11 марта, 08:02
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала