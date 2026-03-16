Cборная Ирана планирует участвовать в ЧМ-2026

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что мужская сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.
Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Матчи сборной Ирана должны пройти на американской территории. Ранее министр спорта страны Ахмад Доньямали заявил о невозможности сборной Ирана участвовать в турнире в США с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) отозвать решение о проведении турнира в США.
"Насколько нам известно, Иран будет играть. Они члены АФК, и мы хотим, чтобы они играли. Это очень эмоциональный момент, все говорят много всего. В конце концов, именно Федерация футбола Ирана должна решить, будут ли они играть, и на сегодняшний день они сообщили нам, что едут на чемпионат мира", - цитирует Ассошиэйтед Пресс выступление Джона в понедельник на пресс-конференции в Куала-Лумпуре.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана должна сыграть сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня).