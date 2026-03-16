Минспорт назвал футбол самым популярным видом спорта в России

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбол остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся, говорится в отчете Министерства спорта России, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Следующим после футбола идет плавание – 3 160 899 человек. Третье место у волейбола - 2 599 504 занимающихся.

Сократилось число занимающихся хоккеем. Согласно отчету, численность занимающихся в 2025 году составила 599 873 человека, что на 102 497 человек меньше по сравнению с 2024 годом.