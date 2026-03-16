Минспорт назвал футбол самым популярным видом спорта в России - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
12:25 16.03.2026 (обновлено: 12:44 16.03.2026)
Минспорт назвал футбол самым популярным видом спорта в России
Минспорт назвал футбол самым популярным видом спорта в России - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Минспорт назвал футбол самым популярным видом спорта в России
Футбол остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся, говорится в отчете Министерства спорта России, оказавшемся в распоряжении РИА... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Минспорт назвал футбол самым популярным видом спорта в России

РИА Новости: футбол вновь признали самым популярным видом спорта в России

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбол остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся, говорится в отчете Министерства спорта России, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
По данным отчета по годовой форме федерального статистического наблюдения, по состоянию на 31 декабря 2025 года число занимающихся футболом – 3 546 785 человек. В 2025 году численность занимающихся футболом в России возросла на 95 971 человека по сравнению с 2024 годом.
Следующим после футбола идет плавание – 3 160 899 человек. Третье место у волейбола - 2 599 504 занимающихся.
Сократилось число занимающихся хоккеем. Согласно отчету, численность занимающихся в 2025 году составила 599 873 человека, что на 102 497 человек меньше по сравнению с 2024 годом.
Почти половина россиян не интересуется спортом, показал опрос
23 декабря 2025, 05:17
 
