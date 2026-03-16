Батраков назвал неприемлемым результат матча с "Рубином" - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
01:59 16.03.2026
Батраков назвал неприемлемым результат матча с "Рубином"
Батраков назвал неприемлемым результат матча с "Рубином" - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Батраков назвал неприемлемым результат матча с "Рубином"
Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что считает результат матча чемпионата России против казанского "Рубина" неприемлемым, а также... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T01:59:00+03:00
спорт, россия, акрон, алексей батраков, локомотив (москва), акрон (тольятти), рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Акрон, Алексей Батраков, Локомотив (Москва), Акрон (Тольятти), Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Батраков назвал неприемлемым результат матча с "Рубином"

Футболист "Локомотива" Батраков назвал неприемлемым поражение от "Рубина"

Алексей Батраков. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков заявил, что считает результат матча чемпионата России против казанского "Рубина" неприемлемым, а также отметил, что клуб отдаст все силы в ближайших играх.
В воскресенье "Локомотив" потерпел разгромное поражение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Рубина" со счетом 0:3.
"Дорогие болельщики, понимаю, что результат неприемлемый, но мы еще находимся в тройке и постараемся занять место как можно выше в чемпионате и продвинуться в Кубке России. Отдадим все силы в ближайших матчах", - заявил Батраков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале "Локомотива".
"Локомотив" прервал шестиматчевую серию без поражений в РПЛ и идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 41 очко. В следующем матче "Локомотив" 22 марта примет тольяттинский "Акрон". Железнодорожники 19 марта на выезде сыграют против самарских "Крыльев Советов" в рамках первого этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России.
