Спрос среди россиян на этап "Формулы-1" в Саудовской Аравии был минимальным - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
13:31 16.03.2026 (обновлено: 13:44 16.03.2026)
Спрос среди россиян на этап "Формулы-1" в Саудовской Аравии был минимальным
Спрос среди россиян на этап "Формулы-1" в Саудовской Аравии был минимальным - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
Спрос среди россиян на этап "Формулы-1" в Саудовской Аравии был минимальным
Спрос среди российских туристов на посещение этапа "Формулы-1" в Саудовской Аравии традиционно минимальный, речь идет о единичных бронированиях, рассказали РИА... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T13:31:00+03:00
2026-03-16T13:44:00+03:00
саудовская аравия
бахрейн
абу-даби
российский союз туриндустрии (рст)
саудовская аравия
бахрейн
абу-даби
саудовская аравия, бахрейн, абу-даби, российский союз туриндустрии (рст)
Саудовская Аравия, Бахрейн, Абу-Даби, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Спрос среди россиян на этап "Формулы-1" в Саудовской Аравии был минимальным

Спрос среди россиян на отмененный этап "Формулы-1" в Джидде был минимальным

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спрос среди российских туристов на посещение этапа "Формулы-1" в Саудовской Аравии традиционно минимальный, речь идет о единичных бронированиях, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила в воскресенье, что этапы чемпионата "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
Стало известно, почему пилоты "Макларена" не стартовали на Гран-при Китая
Стало известно, почему пилоты "Макларена" не стартовали на Гран-при Китая
15 марта, 14:27
"По Саудовской Аравии количество запросов всегда было минимальным - фактически речь шла о нескольких бронированиях. В текущем году бронирований по этому направлению не было вовсе. В основном туристов ориентировали на другие этапы "Формулы-1", - сказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
По его словам, туристов больше привлекает поездка на "Формулу-1" в Абу-Даби, при этом определенный интерес наблюдался к поездкам на Гран-при Бахрейна.
В пресс-службе туроператора Space Travel также отметили интерес среди туристов к направлению Абу-Даби, а также выделили Катар. "Они в конце сезона, и пока из календаря их не убирали. Но бронирования по ним сейчас не производятся", - заключили там.
Ферстаппен назвал новый болид "Ред Булл" совершенно неуправляемым
Ферстаппен назвал новый болид "Ред Булл" совершенно неуправляемым
14 марта, 13:34
 
Саудовская АравияБахрейнАбу-ДабиРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
