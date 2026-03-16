Спрос среди россиян на этап "Формулы-1" в Саудовской Аравии был минимальным

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спрос среди российских туристов на посещение этапа "Формулы-1" в Саудовской Аравии традиционно минимальный, речь идет о единичных бронированиях, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила в воскресенье, что этапы чемпионата "Формулы-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
"По Саудовской Аравии количество запросов всегда было минимальным - фактически речь шла о нескольких бронированиях. В текущем году бронирований по этому направлению не было вовсе. В основном туристов ориентировали на другие этапы "Формулы-1", - сказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
По его словам, туристов больше привлекает поездка на "Формулу-1" в Абу-Даби, при этом определенный интерес наблюдался к поездкам на Гран-при Бахрейна.
В пресс-службе туроператора Space Travel также отметили интерес среди туристов к направлению Абу-Даби, а также выделили Катар. "Они в конце сезона, и пока из календаря их не убирали. Но бронирования по ним сейчас не производятся", - заключили там.