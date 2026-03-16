Фильмы "Грешники" и "Битва за битвой" взяли "Оскар" за лучший сценарий

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Американская киноакадемия присудила премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий фильму "Грешники", а статуэтку за лучший адаптированный сценарий и получила картина "Битва за битвой".
Девяносто восьмая церемония вручения кинопремии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе.
Награду за лучший оригинальный сценарий получил Райан Куглер ("Грешники"). До этого фильм уже взял аналогичный приз на BAFTA и премии Гильдии сценаристов. Лучшим адаптированным сценарием признали работу Пола Томаса Андерсона ("Битва за битвой").
"Битва за битвой" также принесла награду Кассандре Кулукундис в номинации "Лучший кастинг". Это первый случай в истории премии, когда вручается награда за лучший актёрский состав. Также были отмечены актёры, исполнившие роли второго плана: Шон Пенн, который воплотил на экране полковника Стивена Локджо в фильме "Битва за битвой", и Эми Мэдиган, сыгравшая Глэдис в картине "Орудия".