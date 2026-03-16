Европа становится политической периферией, считает эксперт

РИМ, 16 мар – РИА Новости. Заявления премьера Италии Джорджи Мелони и главы правительства Испании Педро Санчеса по ближневосточному конфликту указывают на трения в западном политическом дискурсе и говорят о маргинализации позиции Европы в западной системе, поделился мнением с РИА Новости президент итальянского Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани (Tiberio Graziani).
Мелони ранее в парламенте заявила о структурном кризисе международной системы, в котором угрозы становятся все более ужасающими, а односторонние действия, осуществляемые вне рамок международного права, множатся. К ним она отнесла и операцию США и Израиля против Ирана. Премьер Испании Санчес, в свою очередь, подчеркнул, что союзнические отношения с США не означают автоматического согласия со всеми решениями Соединенных Штатов.
"Заявления Мелони и других европейских политиков относительно предполагаемой несовместимости вмешательства США и Израиля против Ирана с международным правом, безусловно, указывают на трения в западном политическом дискурсе", - сказал политолог.
По его словам, эти заявления следует интерпретировать с осторожностью и считать избирательными высказываниями, лишенные оперативных последствий. Поскольку они никак не повлияли на стратегические решения, принятые в Вашингтоне и Тель-Авиве, в полной мере говорить о структурном расколе на так называемом "западном фронте" нельзя, сказал Грациани.
"Скорее, налицо растущая маргинализация европейских держав в рамках самой западной системы. Европа все чаще предстает как политико-стратегическая периферия атлантического порядка, лишенная реальной возможности влиять на решения ведущих держав", - подчеркнул Грациани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.