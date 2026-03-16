В Европе нет единства по вопросу операции США в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2026
09:13 16.03.2026
В Европе нет единства по вопросу операции США в Иране, пишут СМИ
В Европе нет единства по вопросу операции США в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2026
В Европе нет единства по вопросу операции США в Иране, пишут СМИ
Европа разделилась в том, как реагировать на операцию США в Иране, одна часть призывает к соблюдению международного права, другая боится разозлить американского РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T09:13:00+03:00
2026-03-16T09:13:00+03:00
в мире, сша, иран, европа, дональд трамп, педро санчес, биньямин нетаньяху, евросоюз, politico, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Европа, Дональд Трамп, Педро Санчес, Биньямин Нетаньяху, Евросоюз, Politico, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Европе нет единства по вопросу операции США в Иране, пишут СМИ

Politico: Европа разделилась в том, как реагировать на операцию США в Иране

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европа разделилась в том, как реагировать на операцию США в Иране, одна часть призывает к соблюдению международного права, другая боится разозлить американского лидера Дональда Трампа и поставить под угрозу торговое соглашение ЕС и США, пишет газета Politico, ссылаясь, в том числе, на неназванных дипломатов.
"(Что касается конфликта на Ближнем Востоке - ред.) Европа по-прежнему разделена относительно того, как реагировать на Трампа", - пишет издание.
Как отмечает Politico, одна группа стран, которую возглавил премьер Испании Педро Санчес, настаивает на том, чтобы ЕС призвал к соблюдению международного права, "что будет равносильно косвенному упреку в адрес Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху". Тогда как другая группа, в которую входит Германия, опасается предпринимать какие-либо шаги, которые могут вызвать раздражение у американского лидера и поставить под угрозу торговое соглашение между ЕС и США.
"Мы не хотим торговой эскалации. Мы хотим, чтобы США были вовлечены в Украину. Мы хотим, чтобы они были вовлечены в НАТО. Стоит ли рисковать этими целями ради того, чтобы поднимать шум по поводу Ирана? Пока что, не совсем", - приводит газета слова одного из дипломатов ЕС.
Как отмечает Politico, повестка дня европейских лидеров в очередной раз "диктуется в первую очередь лидером, который находится в Вашингтоне, а не в Европе".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
