В Европе нет единства по вопросу операции США в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европа разделилась в том, как реагировать на операцию США в Иране, одна часть призывает к соблюдению международного права, другая боится разозлить американского лидера Дональда Трампа и поставить под угрозу торговое соглашение ЕС и США, пишет газета Politico, ссылаясь, в том числе, на неназванных дипломатов.
"(Что касается конфликта на Ближнем Востоке - ред.) Европа по-прежнему разделена относительно того, как реагировать на Трампа", - пишет издание.
Как отмечает Politico, одна группа стран, которую возглавил премьер Испании Педро Санчес, настаивает на том, чтобы ЕС призвал к соблюдению международного права, "что будет равносильно косвенному упреку в адрес Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху". Тогда как другая группа, в которую входит Германия, опасается предпринимать какие-либо шаги, которые могут вызвать раздражение у американского лидера и поставить под угрозу торговое соглашение между ЕС и США.
Как отмечает Politico, повестка дня европейских лидеров в очередной раз "диктуется в первую очередь лидером, который находится в Вашингтоне, а не в Европе".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.