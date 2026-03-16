11:36 16.03.2026
Еврокомиссия призвала ЕС придерживаться отказа от российского топлива
В мире, Россия, Европа, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что ЕС должен придерживаться решения об отказе от энергоресурсов из РФ, несмотря на высокие цены на энергию в Европе.
"Мы не находимся сейчас в опасности по поставкам энергоресурсов, но нас, конечно, беспокоят высокие цены… Но мы взяли курс на отказ от топлива из России…, и нам важно придерживаться этого курса", - сказал он перед началом в Брюсселе заседания глав минэнерго стран Евросоюза.
Он отвечал на вопрос о том, поддерживает ли он идею премьера Бельгии Барта де Вевера о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на грядущий энергетический кризис в ЕС, также заявила, что возобновление импорта топлива из РФ "стало бы стратегической ошибкой" ЕС.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
