21:15 16.03.2026
Власти утаили документы по делу Мандельсона и Эпштейна, заявили в Британии
В файлах по делу связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном британского экс-посла в США Питера Мандельсона не хватает десятков документов, заявил... РИА Новости, 16.03.2026
В мире, США, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун, WhatsApp Inc.
Бургхарт: власти утаили десятки документов по делу Мандельсона и Эпштейна

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. В файлах по делу связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном британского экс-посла в США Питера Мандельсона не хватает десятков документов, заявил депутат от партии консерваторов Алекс Бургхарт.
В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Из них следует, что власти Великобритании были в курсе связей Мандельсона с Эпштейном еще до назначения британца послом в США в 2024 году. Премьер-министра Кира Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения, однако Мандельсон получил должность, причем "в странной спешке", говорится в документах.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Стармер отрицает, что обманывал парламент по делу Мандельсона и Эпштейна
Вчера, 15:08
"Очень, очень многих документов не хватает. Я подробно изложил это в письме (Стармеру - ред.). В них нет реакции премьер-министра на полученные рекомендации. Это нарушение протокола. Любое решение премьер-министра, даже если оно было принято устно, должно быть официально зафиксировано. Где эти записи?" - сказал Бургхарт в парламенте.
Кроме того, в файлах нет ни одной стенограммы совещаний, где обсуждалось назначение, подчеркнул он.
"Никаких писем, никаких электронных писем, никаких формуляров, никаких сообщений WhatsApp, вообще ничего", - заявил депутат.
В ответ на это главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс заявил, что все документы будут опубликованы "в свое время", так как на данный момент выпущен только первый транш.
Бургхарт также обвинил Стармера в том, что он ввел парламент в заблуждение заявлениями о том, что при назначении Мандельсона были соблюдены все надлежащие процедуры. Ранее в понедельник Стармер отверг эти обвинения, заявив, что все процедуры были выполнены, однако признал, что сами процедуры требуют реформ.
Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона британским послом в США было его личной ошибкой, и принес извинения жертвам Эпштейна.
В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
После публикации последней партии файлов по делу Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Наоми Кэмпбелл пыталась показать Эпштейну купальники из своей линейки
Вчера, 04:42
 
