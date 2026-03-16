Власти утаили документы по делу Мандельсона и Эпштейна, заявили в Британии

ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости. В файлах по делу связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном британского экс-посла в США Питера Мандельсона не хватает десятков документов, заявил депутат от партии консерваторов Алекс Бургхарт.

В среду кабмин Великобритании опубликовал первый транш документов по делу Мандельсона. Из них следует, что власти Великобритании были в курсе связей Мандельсона с Эпштейном еще до назначения британца послом в США в 2024 году. Премьер-министра Кира Стармера предупреждали о репутационных рисках назначения, однако Мандельсон получил должность, причем "в странной спешке", говорится в документах.

"Очень, очень многих документов не хватает. Я подробно изложил это в письме (Стармеру - ред.). В них нет реакции премьер-министра на полученные рекомендации. Это нарушение протокола. Любое решение премьер-министра, даже если оно было принято устно, должно быть официально зафиксировано. Где эти записи?" - сказал Бургхарт в парламенте.

Кроме того, в файлах нет ни одной стенограммы совещаний, где обсуждалось назначение, подчеркнул он.

"Никаких писем, никаких электронных писем, никаких формуляров, никаких сообщений WhatsApp , вообще ничего", - заявил депутат.

В ответ на это главный секретарь премьер-министра Даррен Джонс заявил, что все документы будут опубликованы "в свое время", так как на данный момент выпущен только первый транш.

Бургхарт также обвинил Стармера в том, что он ввел парламент в заблуждение заявлениями о том, что при назначении Мандельсона были соблюдены все надлежащие процедуры. Ранее в понедельник Стармер отверг эти обвинения, заявив, что все процедуры были выполнены, однако признал, что сами процедуры требуют реформ.

Ранее Стармер признал, что назначение Мандельсона британским послом в США было его личной ошибкой, и принес извинения жертвам Эпштейна.

В документах по делу Мандельсона отмечается, что он продолжал общаться с Эпштейном на протяжении 2009-2011 годов и позже несмотря на то, что в 2008 году Эпштейна впервые осудили за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В 2014 году Мандельсон согласился стать сооснователем группы по охране океана вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.