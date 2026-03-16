Решить энергетические проблемы без России невозможно, считает эксперт

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Решить энергетические проблемы без участия России в мире невозможно, поэтому и европейцы, несмотря на свои санкции, на фоне решения Вашингтона по российской нефти возобновят ее закупки, такое мнение высказал РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
Россия, по его словам, "слишком крупный игрок, чтобы ее можно было бы вытолкнуть с мирового рынка энергоносителей, сделать это не под силу никому ни сегодня, ни в долгосрочной перспективе".
На вопрос, кто сейчас начнет активно закупать российскую нефть, Салихов ответил, что в первую очередь она пойдет в Индию, другие страны Азии. "Но, думаю, что и европейцы, несмотря на все свои запретительные санкции, тоже возобновят ее закупки, пусть и втихаря, поскольку они сейчас сильно страдают без поставок нефти с Ближнего Востока",- заметил собеседник агентства.
Он также добавил, что после 11 апреля США продлят свое решение относительно российской нефти еще на месяц и более. "Но это будет зависеть от войны в Иране. Если она к тому времени не прекратится, Ормузский пролив будет по-прежнему блокирован, тогда свое разрешение Вашингтон определенно будет продлевать", - заключил Салихов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 9 марта заявлял, что обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть все решения ЕС по санкциям против российского энергосектора. В ЕК подтвердили получение письма Орбана.