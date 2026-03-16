Решить энергетические проблемы без России невозможно, считает эксперт

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Решить энергетические проблемы без участия России в мире невозможно, поэтому и европейцы, несмотря на свои санкции, на фоне решения Вашингтона по российской нефти возобновят ее закупки, такое мнение высказал РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Россия, по его словам, "слишком крупный игрок, чтобы ее можно было бы вытолкнуть с мирового рынка энергоносителей, сделать это не под силу никому ни сегодня, ни в долгосрочной перспективе".