В Петербурге иномарка после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Иномарка "задела" пешеходов на тротуаре после столкновения с другим легковым автомобилем на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге, пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, авария произошла в понедельник на Загородном проспекте, 49, где столкнулись Škoda и Opel.

« "Впоследствии автомобиль Opel, выехал на тротуар, задев трех пешеходов. В результате ДТП трое пешеходов госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, добавили в пресс-службе.