Лидер Востока "Детройт" проиграл "Торонто" в матче НБА
"Детройт Пистонс" на выезде проиграл "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Лидер Восточной конференции "Детройт" проиграл "Торонто" в матче НБА
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Детройт Пистонс" на выезде проиграл "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 119:108 (33:32, 26:32, 34:17, 26:27) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (34), также по дабл-даблу оформили Якоб Пелтль (21 очко, 18 подборов) и Скотт Барнс (14 очков, 10 подборов). У "Детройта" самым результативным стал Кейд Каннингем (33), дабл-дабл в активе Джейлена Дюрена (20 очков, 11 подборов).
"Детройт" (48 побед, 19 поражений) прервал серию из трех побед в лиге и остается лидером Восточной конференции. "Торонто" (38-29) располагается на шестой позиции.
Результаты других матчей:
"Кливленд Кавальерс" - "Даллас Маверикс" - 120:130 (31:25, 28:25, 27:40, 34:30);
"Милуоки Бакс" - "Индиана Пэйсерс" - 134:123 (26:34, 36:31, 40:31, 32:27).