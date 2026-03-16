Лидер Востока "Детройт" проиграл "Торонто" в матче НБА

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 119:108 (33:32, 26:32, 34:17, 26:27) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Брэндон Ингрэм (34), также по дабл-даблу оформили Якоб Пелтль (21 очко, 18 подборов) и Скотт Барнс (14 очков, 10 подборов). У "Детройта" самым результативным стал Кейд Каннингем (33), дабл-дабл в активе Джейлена Дюрена (20 очков, 11 подборов).