Как сложились судьбы детей, покоривших миллионы советских зрителей

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юные герои советских фильмов превращались в кумиров молодежи по щелчку пальцев. Мальчишки и девчонки хранили их фотографии в секретных тетрадях, писали им письма, а вся страна обсуждала каждый кадр с их участием.

Кем стали эти дети спустя десятилетия?

Мальвину пришлось ругать

Шестилетняя Татьяна Проценко попала в кино благодаря родителям, отправившим ее фотографии на студию. Режиссер Леонид Нечаев как раз искал исполнительницу роли Мальвины для "Приключений Буратино".

Сама девочка обожала сказку и мечтала сниматься с настоящим пуделем Артемоном. Каково же было ее разочарование, когда роль собаки отдали переодетому мальчику.

Съемки оказались суровым испытанием. Нечаев требовал от маленькой актрисы искренних эмоций, но она не понимала, как плакать по команде. Выход нашелся неожиданный: режиссер в сердцах накричал на Таню. Дома ее никогда не ругали, и девочка разрыдалась по-настоящему — эти кадры и вошли в фильм.

После триумфа "Приключений Буратино" режиссер Леонид Нечаев видел Татьяну Проценко в главной роли в фильме "Про Красную Шапочку". Но за день до съемок девочка упала с велосипеда.

У нее было сотрясение мозга, переломы ключицы и височной кости. Восстановление было долгим, а врачи категорически запретили эмоциональные нагрузки. Детской актерской карьере пришел скоропостижный конец.

К сожалению, Татьяна Проценко умерла на 54-м году жизни. Почти три года она боролась с онкологией

Красная Шапочка могла уехать в Америку

Яне Поплавской было 11 лет, когда мама приняла судьбоносное решение. Дочь уже утвердили на съемки в Америке, когда поступило предложение сыграть главную роль в музыкальной сказке.

"Володя, давай отдадим ее в "Красную Шапочку", а вдруг это ее судьба?" — обратилась мать к отцу. И оказалась права.

После выхода фильма девочку узнавали на улицах, режиссеры зачастили с приглашениями, а письма от влюбленных школьников приходили мешками. Одноклассницы дразнили, но мальчики не скупились на комплименты.

Яна продолжала сниматься, а в 14 сыграла больную девочку в фильме "Васса". Позже она оказалась на одной площадке с мамой в картине "Переходный возраст".

Алиса Селезнева стала биохимиком

Наталья Гусева побила все рекорды популярности после "Гостьи из будущего". Эту девочку знала вся страна. Но сама Наталья мечтала совсем о другом: с детства она обожала наблюдать за насекомыми и лелеяла мечту стать энтомологом.

Школьные олимпиады по химии и биологии не проходили без ее участия. О карьере актрисы ребенок не помышлял: из-за природной скромности Наталья стеснялась даже спросить у прохожего время.

Все изменилось, когда в класс пришел режиссер в поисках актрисы для короткометражки. Детей попросили прочитать стихи, учительница порекомендовала Наташу, и ее утвердили. На съемках на девочку обратил внимание Павел Арсенов и сразу понял, что перед ним идеальная Алиса.

"Я ничего не изображала, была сама собой и никаких актерских сложностей на площадке не испытывала. Просто жила своей жизнью", — признавалась Гусева.

После фильма она снялась еще в нескольких картинах, но такого успеха они не достигли. Наталья выбрала профессию биохимика, дважды выходила замуж, у нее две дочери.

Сыроежкин и Электроник занялись бизнесом

Юрий и Владимир Торсуевы после ролей Сыроежкина и Электроника стали кумирами миллионов девчонок. Родителям приходилось неоднократно менять домашний номер телефона из-за бесконечных звонков.

"Нам писали письма девочки со всего Советского Союза. Мы были уверены, что предложений от режиссеров будет столько же, — вспоминает Юрий Торсуев в беседе с "Российской газетой". — Год проходит, два, три — ничего! <...> Для меня стало понятно, что в профессии актера даже популярность и любовь публики не дадут тебе никаких гарантий".

До армии братья снялись еще в "Незнайке с нашего двора", но фильм успеха не имел.

Высшего образования братья так и не получили. Их отчисляли из Политехнического института, затем из МГУ и Института стран Азии и Африки. Потом Торсуевы открыли магазин "Близнецы и компания" — и нанимали туда только близнецов. Дело пошло.

Но с большими деньгами пришли и большие проблемы. Юрию пришлось на год уехать за границу, потом он занялся автотюнингом. Владимир работал таксистом, позже перебрался в Новосибирск и занялся бизнесом.