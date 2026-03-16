Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/deti-2079923613.html
Как сложились судьбы детей, покоривших миллионы советских зрителей
Юные герои советских фильмов превращались в кумиров молодежи по щелчку пальцев. Мальчишки и девчонки хранили их фотографии в секретных тетрадях, писали им...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732972459_0:223:2384:1564_1920x0_80_0_0_a909bc6ce6931c01ef3f01b13a47b0e3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732972459_2:0:2383:1786_1920x0_80_0_0_4564a180f2cfd6b86222777ca84f7f0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Как сложились судьбы детей, покоривших миллионы советских зрителей

© Беларусьфильм (1975)Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Кадр из фильма "Приключения Буратино"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юные герои советских фильмов превращались в кумиров молодежи по щелчку пальцев. Мальчишки и девчонки хранили их фотографии в секретных тетрадях, писали им письма, а вся страна обсуждала каждый кадр с их участием.
Кем стали эти дети спустя десятилетия?

Мальвину пришлось ругать

Шестилетняя Татьяна Проценко попала в кино благодаря родителям, отправившим ее фотографии на студию. Режиссер Леонид Нечаев как раз искал исполнительницу роли Мальвины для "Приключений Буратино".
Сама девочка обожала сказку и мечтала сниматься с настоящим пуделем Артемоном. Каково же было ее разочарование, когда роль собаки отдали переодетому мальчику.
© Беларусьфильм (1975), Первый канал (2014)
Татьяна Проценко
Съемки оказались суровым испытанием. Нечаев требовал от маленькой актрисы искренних эмоций, но она не понимала, как плакать по команде. Выход нашелся неожиданный: режиссер в сердцах накричал на Таню. Дома ее никогда не ругали, и девочка разрыдалась по-настоящему — эти кадры и вошли в фильм.
После триумфа "Приключений Буратино" режиссер Леонид Нечаев видел Татьяну Проценко в главной роли в фильме "Про Красную Шапочку". Но за день до съемок девочка упала с велосипеда.
У нее было сотрясение мозга, переломы ключицы и височной кости. Восстановление было долгим, а врачи категорически запретили эмоциональные нагрузки. Детской актерской карьере пришел скоропостижный конец.
К сожалению, Татьяна Проценко умерла на 54-м году жизни. Почти три года она боролась с онкологией.

Красная Шапочка могла уехать в Америку

Яне Поплавской было 11 лет, когда мама приняла судьбоносное решение. Дочь уже утвердили на съемки в Америке, когда поступило предложение сыграть главную роль в музыкальной сказке.
"Володя, давай отдадим ее в "Красную Шапочку", а вдруг это ее судьба?" — обратилась мать к отцу. И оказалась права.
© Беларусьфильм (1977), РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Яна Поплавская
После выхода фильма девочку узнавали на улицах, режиссеры зачастили с приглашениями, а письма от влюбленных школьников приходили мешками. Одноклассницы дразнили, но мальчики не скупились на комплименты.
Яна продолжала сниматься, а в 14 сыграла больную девочку в фильме "Васса". Позже она оказалась на одной площадке с мамой в картине "Переходный возраст".

Алиса Селезнева стала биохимиком

Наталья Гусева побила все рекорды популярности после "Гостьи из будущего". Эту девочку знала вся страна. Но сама Наталья мечтала совсем о другом: с детства она обожала наблюдать за насекомыми и лелеяла мечту стать энтомологом.
Школьные олимпиады по химии и биологии не проходили без ее участия. О карьере актрисы ребенок не помышлял: из-за природной скромности Наталья стеснялась даже спросить у прохожего время.
© Киностудия имени Горького по заказу Гостелерадио СССР (1985), ТРИИКС Медиагрупп по заказу НТВ (2008-2009)
Наталья Гусева
Все изменилось, когда в класс пришел режиссер в поисках актрисы для короткометражки. Детей попросили прочитать стихи, учительница порекомендовала Наташу, и ее утвердили. На съемках на девочку обратил внимание Павел Арсенов и сразу понял, что перед ним идеальная Алиса.
"Я ничего не изображала, была сама собой и никаких актерских сложностей на площадке не испытывала. Просто жила своей жизнью", — признавалась Гусева.
После фильма она снялась еще в нескольких картинах, но такого успеха они не достигли. Наталья выбрала профессию биохимика, дважды выходила замуж, у нее две дочери.

Сыроежкин и Электроник занялись бизнесом

Юрий и Владимир Торсуевы после ролей Сыроежкина и Электроника стали кумирами миллионов девчонок. Родителям приходилось неоднократно менять домашний номер телефона из-за бесконечных звонков.
"Нам писали письма девочки со всего Советского Союза. Мы были уверены, что предложений от режиссеров будет столько же, — вспоминает Юрий Торсуев в беседе с "Российской газетой". — Год проходит, два, три — ничего! <...> Для меня стало понятно, что в профессии актера даже популярность и любовь публики не дадут тебе никаких гарантий".
© Одесская киностудия (1980), РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Владимир и Юрий Торсуевы
До армии братья снялись еще в "Незнайке с нашего двора", но фильм успеха не имел.
Высшего образования братья так и не получили. Их отчисляли из Политехнического института, затем из МГУ и Института стран Азии и Африки. Потом Торсуевы открыли магазин "Близнецы и компания" — и нанимали туда только близнецов. Дело пошло.
Но с большими деньгами пришли и большие проблемы. Юрию пришлось на год уехать за границу, потом он занялся автотюнингом. Владимир работал таксистом, позже перебрался в Новосибирск и занялся бизнесом.
Но кино, кстати, они не бросили. Время от времени снимались в эпизодах. И даже группу создали: "Гараж Сыроежкина". А в 2024 году вышел фильм "Брат-3", никак не связанный с балабановским, с братьями Торсуевыми в главных ролях. В общем, Сыроежкины не сдаются.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала