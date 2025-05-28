https://ria.ru/20250528/deti-2019610861.html

Дети советского кино: куда пропали Гусь из "Электроника", Буратино и другие

Дети советского кино: куда пропали Гусь из "Электроника", Буратино и другие - РИА Новости, 28.05.2025

Дети советского кино: куда пропали Гусь из "Электроника", Буратино и другие

Советское кино подарило нам множество талантливых юных актеров, чьи лица навсегда остались в памяти нескольких поколений зрителей. Мальчишки и девчонки,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:40:00+03:00

2025-05-28T18:40:00+03:00

2025-05-28T18:40:00+03:00

минск

израиль

ссср

константин эрнст

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873928712_0:37:1014:607_1920x0_80_0_0_b483d4c1313168144dcc32af13d49cd3.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Советское кино подарило нам множество талантливых юных актеров, чьи лица навсегда остались в памяти нескольких поколений зрителей. Мальчишки и девчонки, сыгравшие в культовых фильмах 1970-80 годов, мгновенно становились всесоюзными любимцами, но их дальнейшие судьбы сложились по-разному. Как изменилась жизнь самых известных детей советского экрана?Роль предрекла судьбуРоман Столкарц сыграл Пьеро в кинофильме "Приключения Буратино". Он родился в 1970 году в Минске в семье врачей. В 4 года его мама решила отвезти сына на кастинг фильма "Приключения Буратино". Во время пробы Роман прочитал стихотворение Александра Пушкина "Зимняя дорога" - и среди множества других детей он сумел покорить сердце режиссера Леонида Нечаева, получив роль Пьеро. Съемки в "Приключениях Буратино" стали для Романа чудесным временем, но эта роль осталась его первой и последней актерской работой. Он решил продолжить семейную династию, отучился на педиатра и уехал работать в Израиль, где живет и работает до сих пор. Роман открыл две клиники, у него есть жена и четверо детей.В 2012 году он появился в студии телешоу НТВ и сказал: "Леонид Алексеевич Нечаев удивительным образом предугадал характеры и судьбы детей, сыгравших в картине. Сегодня я, врач-педиатр, играю в "театре одного зрителя". Я — актер, а зритель — больной ребенок, который ко мне пришел. Ему плохо, и я убеждаю его своим знанием и опытом, что все будет хорошо".Электроник и СыроежкинЮрий и Владимир Торсуевы, известные как Электроник и Сыроежкин из фильма "Приключения Электроника", стали самыми узнаваемыми подростками в СССР после выхода картины в 1979 году. Ожидалось, что их актерская карьера будет успешной, но братья выбрали другие профессии.После службы в армии они работали водителями на хлебозаводе и в скорой помощи, а затем открыли магазин "Близнецы и компания", где нанимали только близнецов. Бизнес процветал, и они расширили его, открыв несколько торговых точек, клуб и автосалон. Однако с большими деньгами пришли и большие проблемы. Юрию пришлось на год уехать за границу, а по возвращении он занялся автотюнингом. Владимир работал таксистом, затем стал ведущим специалистом в управлении таможенного оформления в "Норникеле" и советником по таможенным вопросам в администрации Красноярского края. Позже он переехал в Новосибирск, где занимался предпринимательством.Несмотря на это, братья не забыли о кино. Время от времени они появлялись в эпизодических ролях в различных фильмах. В 2024 году на экраны вышел фильм "Брат 3", не связанный с фильмами Балабанова, в котором близнецы исполнили главные роли. Кроме того, они создали музыкальную группу "Гараж Сыроежкина".Самый знаменитый БуратиноДмитрий родился в 1965 году в Минске в обычной семье, где его родители работали инженером и биологом. В 9 лет он случайно попал в поле зрения ассистента режиссера студии "Беларусьфильм", который предложил ему пройти пробы на роль Буратино. Юный актер блестяще проявил себя и был утвержден на роль.Успех фильма открыл для Дмитрия множество новых возможностей, и после Буратино он снялся в известных картинах "Про Красную Шапочку" и "Капитан Соври-голова". Поняв, что хочет связать свою жизнь с актерством, он поступил во ВГИК, где скрывал свои детские достижения, стремясь получать более серьезные и драматичные роли.Дмитрий Иосифов снялся во множестве фильмов, но вскоре решил изменить направление. Он отучился на режиссера и начал снимать рекламу. В 2002 году Константин Эрнст пригласил его снять второй сезон реалити-шоу "Последний герой". После этого он работал над несколькими сериями сериала "Убойная сила", шоу "12 негритят" и тремя эпизодами сериала "Мыс Доброй Надежды". В настоящее время его основная профессия — оператор. По информации СМИ, у Дмитрия есть жена и трое детей.Всеми любимый ГусьВасилий Скромный, известный как Гусев из "Приключений Электроника", в возрасте 15 лет жил в Одессе, когда его случайно заметили в одной из местных школ и выбрали на роль пионера-школьника Макара Гусева. Он был старше других юных актеров фильма и стал единственным из детского состава, кто окончил театральное учебное заведение.После "Приключений Электроника" Скромный снялся в нескольких других фильмах и имел хорошие перспективы в кино, но в конечном итоге решил стать моряком."Я хотел получить серьезную профессию и связать свою жизнь с флотом, — поделился Василий Скромный в одном из редких интервью. — Мне больше всего нравилось во время учебы выходить в море на больших пароходах. А в "Приключениях Электроника" я не играл, а просто жил, как озорной мальчишка".Сейчас Василий Скромный работает боцманом дальнего плавания и в свободное время увлекается подводным плаванием.Мальвина больше не блистала на сценеСемилетняя Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в "Приключениях Буратино", могла бы стать одной из самых ярких звезд советского кино, но судьба распорядилась иначе. После успеха фильма режиссер Леонид Нечаев планировал снять Проценко в главной роли в фильме "Про Красную Шапочку". Однако накануне съемок девочка упала с велосипеда, получив серьезные травмы: сотрясение мозга, перелом ключицы и височной кости. Долгое лечение и запрет врачей на эмоциональные нагрузки поставили крест на ее актерской карьере.Хотя позже Ролан Быков предлагал ей роль в "Чучеле", Татьяна отказалась и выбрала путь журналистики и поэзии. Она окончила ВГИК, работала в центре Быкова, состояла в Международной федерации журналистов. Там познакомилась с первым мужем, родила дочку. Но отношения не сложились, и они развелись. Затем Татьяна познакомилась с журналистом и актером Алексеем Войтюком, вышла за него замуж, у них родился сын. Второй брак оказался счастливым. К сожалению, в 2021 году актрисы не стало, она умерла от рака.Несчастливая судьба Пеппи ДлинныйчулокСветлана Ступак с детства мечтала стать артисткой цирка, но из-за искривления позвоночника ее не приняли в цирковое училище. Тогда она записалась в цирковую студию, где на одном из выступлений ее заметил ассистент режиссера. В 13 лет Светлана сыграла знаменитую Пеппи. Изначально искали девочку восьми лет, но ее раскованность и умение выполнять трюки покорили всех.После "Пеппи Длинныйчулок" Светлана снялась еще в двух фильмах, но вскоре решила завершить свою кинокарьеру. Хотя ей поступали предложения, она отказывалась, так как с началом перестройки в стране изменилось и кино. Светлана говорила: "Стали снимать фильмы, которые несут исключительно негатив. Мне предлагали роли, но играть жену бандита или проститутку со сложной судьбой меня никогда не привлекало".Позже муж Светланы был против съемок в кино. После развода Светлана искала любую работу: была администратором, официантом и продавцом на базаре. Она жила в маленькой квартире с дочерью, братом и его семьей. Когда они решили разделить жилье, появились мошенники, утверждавшие, что отец Светланы задолжал крупную сумму денег, и требовали вернуть долг квартирой. Бесконечные судебные разбирательства подорвали здоровье Светланы. В 2018 году у нее произошла внезапная остановка сердца. Светлана Ступак ушла из жизни в возрасте 46 лет.Судьбы детей советского кино сложились по-разному — кто-то нашел себя в других профессиях, кто-то не смог повторить детский успех, а чьи-то жизни оборвались трагически рано. Однако их роли в любимых фильмах навсегда останутся частью теплых воспоминаний о беззаботном детстве для миллионов советских граждан.

минск

израиль

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, израиль, ссср, константин эрнст