ЦСКА попросил РФС отменить удаление Челестини

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский ЦСКА обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку главного тренера команды Фабио Челестини, сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.
Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и ЦСКА состоялся 14 марта. Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры тренер калининградской команды Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов, — по ее итогам Талалаев и Челестини получили прямые красные карточки.
"ЦСКА направил обращение об отмене красной карточки Челестини. Вопрос будет рассмотрен 20 марта", - сказал Григорьянц.
Как следует из протокола матча, опубликованного на сайте РПЛ, главный тренер "Балтики" был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника, а его коллега — за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере.