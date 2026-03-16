Боррель обвинил фон дер Ляйен в слабой защите международного права

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обрушился с резкой критикой на нынешнее руководство европейского блока, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и его преемницу Каю Каллас, указав на то, что Брюссель недостаточно сделал для защиты международного права после начала США и Израилем агрессии против Ирана.
Как пишет Politico, Боррель заявил, что Брюссель недостаточно сделал для защиты международного права после атак США на Иран, "став последним из союзников фон дер Ляйен среди испанских социалистов, кто выступил против нее".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Отношения между Мадридом и Вашингтоном в последние недели оказались в центре внимания на фоне разногласий по поводу конфликта вокруг Ирана. Испанские власти выступили против военных действий США и Израиля, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву. На этом фоне Испания запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана. Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений, однако в Мадриде не ожидают последствий для двустороннего сотрудничества.