Боррель обвинил фон дер Ляйен в слабой защите международного права

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обрушился с резкой критикой на нынешнее руководство европейского блока, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и его преемницу Каю Каллас, указав на то, что Брюссель недостаточно сделал для защиты международного права после начала США и Израилем агрессии против Ирана.