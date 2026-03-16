10:18 16.03.2026
Боррель обвинил фон дер Ляйен в слабой защите международного права
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обрушился с резкой критикой на нынешнее руководство европейского блока, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и его преемницу Каю Каллас, указав на то, что Брюссель недостаточно сделал для защиты международного права после начала США и Израилем агрессии против Ирана.
"Эта война незаконна согласно международному праву... Мы страдаем от последствий в виде роста цен на энергоносители, в то время как (президент США Дональд - ред.) Трамп злорадствует, что это хорошо для США, потому что они являются экспортерами нефти", - заявил Боррель в интервью газете Politico.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Не очень приятное зрелище": на Западе изумились поведению фон дер Ляйен
14 марта, 01:33
Он также заявил, что фон дер Лейен "продолжает выходить за рамки своих полномочий", усиливая свое участие во внешней политике блока. Боррель также обвинил главу ЕК в систематической предвзятости в пользу США и Израиля.
Как пишет Politico, Боррель заявил, что Брюссель недостаточно сделал для защиты международного права после атак США на Иран, "став последним из союзников фон дер Ляйен среди испанских социалистов, кто выступил против нее".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Отношения между Мадридом и Вашингтоном в последние недели оказались в центре внимания на фоне разногласий по поводу конфликта вокруг Ирана. Испанские власти выступили против военных действий США и Израиля, отметив, что подобные операции не соответствуют международному праву. На этом фоне Испания запретила использование военных баз "Рота" и "Морон" на территории государства для операций против Ирана. Трамп пригрозил королевству экономическими мерами, в том числе возможным разрывом торговых отношений, однако в Мадриде не ожидают последствий для двустороннего сотрудничества.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Фон дер Ляйен назвала возврат к импорту энергоресурсов из России ошибкой
11 марта, 12:03
 
В миреСШАИранИзраильЖозеп БоррельУрсула фон дер ЛяйенКайя КалласЕврокомиссияPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
