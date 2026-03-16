Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/baltika-2080962547.html
Масалитин прокомментировал драку ЦСКА и "Балтики"
Масалитин прокомментировал драку ЦСКА и "Балтики"
Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев спровоцировал возглавляющего ЦСКА Фабио Челестини и полузащитника Энрике Кармо, но армейцам не надо... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61960/24/619602462_0:156:3003:1845_1920x0_80_0_0_c1b3b72652d1c086d36c717759eeadaa.jpg
https://ria.ru/20260316/barinov-2080946300.html
ссср
Спорт, СССР, Андрей Талалаев, Фабио Челестини, Валерий Масалитин, Энрике Кармо, ПФК ЦСКА, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
Масалитин: тренер "Балтики" Талалаев спровоцировал Челестини и Кармо

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбольные мячи на поле
Футбольные мячи на поле - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбольные мячи на поле. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев спровоцировал возглавляющего ЦСКА Фабио Челестини и полузащитника Энрике Кармо, но армейцам не надо было обращать на это внимания, а стоило продолжать заниматься своим делом на футбольном поле, заявил чемпион СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
ЦСКА в субботу в гостях уступил "Балтике" (0:1) и потерпел четвертое поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). В конце встречи Талалаев выбил отскочивший к нему мяч, который должны были вводить в игру армейцы, на трибуны, после чего его толкнул Кармо. Инцидент вызвал потасовку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов. В конфликт вступил Челестини, Талалаев показал неприличный жест в его сторону. Оба тренера получили красные карточки, после чего их увели с поля, однако конфликт специалистов продолжился в подтрибунном помещении, где их сдерживали сотрудники клубов.
"Команда проигрывает, нервы оголенные. Последние минуты, последние ожидания и надежды. Концовка матча не красит наш российский футбол. Да, Талалаев запустил этот мяч, но это его проблемы и его карточки, его наказание, которое он должен понести. Тут подлетает Кармо, толкает его - и пошла заварушка. Понятно, что он (Талалаев) спровоцировал и Челестини, но это его поведение, пускай вышестоящие органы сами разбираются. Лишний мяч есть, возьми его и беги дальше", - сказал Масалитин.
"Вместо того, чтобы передачи давать и голы забивать… Уже 20 игр мы тебя, Кармо, не видим на поле практически. Тот же Челестини: ну ты исправляй ситуацию на поле. Делаешь замены, а они у тебя не работают, игры нет, команда физически не готова. Что ты хочешь доказать? Доказывай на поле", - добавил бывший нападающий ЦСКА.
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Масалитин оценил игру Баринова в ЦСКА
Вчера, 11:38
 
СпортСССРАндрей ТалалаевФабио ЧелестиниВалерий МасалитинЭнрике КармоПФК ЦСКАБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    СКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Адмирал
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    Э. Андреева
    Р. Шрамкова
    42
    66
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Ак Барс
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала