Масалитин прокомментировал драку ЦСКА и "Балтики"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев спровоцировал возглавляющего ЦСКА Фабио Челестини и полузащитника Энрике Кармо, но армейцам не надо было обращать на это внимания, а стоило продолжать заниматься своим делом на футбольном поле, заявил чемпион СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.

"Вместо того, чтобы передачи давать и голы забивать… Уже 20 игр мы тебя, Кармо, не видим на поле практически. Тот же Челестини: ну ты исправляй ситуацию на поле. Делаешь замены, а они у тебя не работают, игры нет, команда физически не готова. Что ты хочешь доказать? Доказывай на поле", - добавил бывший нападающий ЦСКА.