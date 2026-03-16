Масалитин прокомментировал драку ЦСКА и "Балтики"
Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев спровоцировал возглавляющего ЦСКА Фабио Челестини и полузащитника Энрике Кармо, но армейцам не надо...
Масалитин: тренер "Балтики" Талалаев спровоцировал Челестини и Кармо
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев спровоцировал возглавляющего ЦСКА Фабио Челестини и полузащитника Энрике Кармо, но армейцам не надо было обращать на это внимания, а стоило продолжать заниматься своим делом на футбольном поле, заявил чемпион СССР в составе "красно-синих" Валерий Масалитин.
ЦСКА
в субботу в гостях уступил "Балтике
" (0:1) и потерпел четвертое поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ
). В конце встречи Талалаев
выбил отскочивший к нему мяч, который должны были вводить в игру армейцы, на трибуны, после чего его толкнул Кармо
. Инцидент вызвал потасовку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов. В конфликт вступил Челестини
, Талалаев показал неприличный жест в его сторону. Оба тренера получили красные карточки, после чего их увели с поля, однако конфликт специалистов продолжился в подтрибунном помещении, где их сдерживали сотрудники клубов.
"Команда проигрывает, нервы оголенные. Последние минуты, последние ожидания и надежды. Концовка матча не красит наш российский футбол. Да, Талалаев запустил этот мяч, но это его проблемы и его карточки, его наказание, которое он должен понести. Тут подлетает Кармо, толкает его - и пошла заварушка. Понятно, что он (Талалаев) спровоцировал и Челестини, но это его поведение, пускай вышестоящие органы сами разбираются. Лишний мяч есть, возьми его и беги дальше", - сказал Масалитин
"Вместо того, чтобы передачи давать и голы забивать… Уже 20 игр мы тебя, Кармо, не видим на поле практически. Тот же Челестини: ну ты исправляй ситуацию на поле. Делаешь замены, а они у тебя не работают, игры нет, команда физически не готова. Что ты хочешь доказать? Доказывай на поле", - добавил бывший нападающий ЦСКА.