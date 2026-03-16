04:30 16.03.2026 (обновлено: 08:49 16.03.2026)
На Байконур отправят оранжерею, в которой космонавты будут выращивать салат
На Байконур отправят оранжерею, в которой космонавты будут выращивать салат

Беркович: космическую оранжерею отправят на Байконур в конце 2028 года

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Лётный образец космической оранжереи "Витацикл-Т", в которой космонавты будут выращивать листья салата на Международной космической станции, отправят на Байконур в конце 2028 года, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Юлий Беркович.
"В 2025 году были завершены автономные испытания опытного образца оранжереи "Витацикл-Т". Предстоит ещё изготовить два лётных образца и провести комплексные испытания оранжереи. Отправка лётного образца на техническую позицию пока планируется на конец 2028 года", - сказал РИА Новости Беркович.
Он уточнил, что опытный образец будет передан в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина для обучения экипажей, которым предстоит работать с лётным образцом оранжереи на орбите. Второй лётный образец будет использоваться в качестве источника запасных частей, если вдруг в оранжерее на станции придётся что-то заменить.
При этом Беркович обратил внимание, что отправка на космодром не подразумевает, что оранжерею сразу доставят на МКС. Точная дата будет зависеть от планов по использованию кораблей "Прогресс" для доставки грузов на станцию.
Первая в мире конвейерная космическая оранжерея "Витацикл-Т" представляет собой барабан с цилиндрическим блоком из шести корневых модулей внутри, куда космонавты будут засеивать семена по очереди через каждые четыре дня. Растения будут освещаться светодиодами, распределёнными по внутренней поверхности барабана.
После посадки семян в корневой модуль космонавты будут проворачивать блок корневых модулей на 60 градусов относительно наружного барабана, служащего светодиодным светильником. Центр вращения блока корневых модулей смещён относительно центра поперечного сечения барабана, поэтому при повороте каждый из корневых модулей будет немного отдаляться от наружного барабана по мере роста растений в корневых модулях.
Через 24 дня первый засаженный корневой модуль с уже выращенным урожаем окажется напротив выходного люка в наружном барабане оранжереи. Урожай можно будет снять, забрать салат, заново засеять корневой модуль и установить его в блок в начало "цикла".
Как ожидается, оранжерея позволит каждые четыре дня получать 60-70 граммов салата. После этого космонавты будут снова засевать освободившийся корневой модуль, а затем возвращать его в блок корневых модулей и поворачивать блок на 60 градусов.
