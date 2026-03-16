Мирра Андреева осталась на седьмой строчке в чемпионской гонке WTA
Россиянка Мирра Андреева сохранила за собой седьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева сохранила за собой седьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
На минувшей неделе Андреева
дошла до третьего круга турнира категории WTA
1000 в американском Индиан-Уэллсе
. Андреева являлась действующей обладательницей титула.
Первую позицию продолжает занимать победительница Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина
из Казахстана, которая на минувшей неделе стала финалисткой в Индиан-Уэллсе. Обыгравшая ее в финале белоруска Арина Соболенко
поднялась на вторую строчку, американка Джессика Пегула
опустилась на третье место.
Чемпионская гонка WTA, версия от 16 марта:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 3093 очка;
2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) - 2800;
3 (2). Джессика Пегула (США) - 2190;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 2190;
5 (5). Виктория Мбоко (Канада) - 1712;
6 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 1555;
7 (7). Мирра Андреева (Россия) - 1248;
8 (8). Кори Гауфф (США) - 1045;
9 (11). Ига Швёнтек (Польша) - 1010;
10 (9). Аманда Анисимова (США) - 1010…
19 (21). Анна Калинская (Россия) - 621...
32 (29). Диана Шнайдер (Россия) - 470...
34 (32). Екатерина Александрова (Россия) - 426.