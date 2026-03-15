19:56 15.03.2026
Зеленский рассчитывает на заговор в ЕС, чтобы снести Орбана, заявил Пушков
Зеленский рассчитывает на заговор в ЕС, чтобы снести Орбана, заявил Пушков
Владимир Зеленский рассчитывает на Евросоюз и заговор в Брюсселе с целью снести партию премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, считает член... РИА Новости, 15.03.2026
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский рассчитывает на Евросоюз и заговор в Брюсселе с целью снести партию премьера Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах, считает член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков.
"Понятно, что Зеленский рассчитывает на Евросоюз и заговор в Брюсселе, имеющий целью снести Орбана и его партию ФИДЕС на апрельских парламентских выборах. И готов всячески содействовать достижению этой задачи", - написал он в своём Telegram-канале.

Орбан нашел мощный ответ на агрессию Зеленского, пишут СМИ
13 марта, 01:33
Пушков отметил, что Брюсселю и Киеву мешают два фактора в этом вопросе: широкая поддержка Орбана в Венгрии и его альянс с президентом США Дональдом Трампом.
"Это осложняет задачу его смещения через выборы. Угрожая Орбану "направить к нему ВСУ", Зеленский резко усилил третий фактор - фактор сплочения венгров перед внешней угрозой", - констатировал политик.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
"Заставить подчиняться". Орбан ответил на угрозы Зеленского
12 марта, 15:40
 
