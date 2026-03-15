17:29 15.03.2026
Глава МАГАТЭ объяснил, почему перезапуск ЗАЭС невозможен
Глава МАГАТЭ Гросси: перезапуск ЗАЭС слишком опасен из-за уязвимости станции

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Перезапуск Запорожской АЭС слишком опасен из-за особой уязвимости станции, связанной с боевыми действиями в непосредственной близости от нее, считает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Из-за боевых действий в близости от станции ее уязвимость в десять раз выше, чем у других. Всё может случиться в любой момент", - сказал он в интервью изданию "Коммерсант".
По словам Гросси, именно поэтому станцию пока не перезапускают.
"Российская сторона не перезапускает станцию именно с учетом этой особой ситуации", - заявил глава МАГАТЭ.
По его оценке, перезапуск станции в условиях боевых действий был бы "самоубийством".
Ранее в марте генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял о том, что ситуация вокруг ЗАЭС и Энергодара остается тяжелой. Он подчеркивал, что ВСУ практически ежедневно обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты Энергодара.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
