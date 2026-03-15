Явка на референдуме в Казахстане к 12:00 мск составила 51,93 процента

АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Явка на референдуме по изменениям конституции в Казахстане к 12.00 мск составила 51,93% при пороге явки в 50%, сказал секретарь Центральной комиссии референдума (ЦКР) Республики Казахстан Шавхат Утемисов.

"В общем по стране получили бюллетени 6 471 378 граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в список для голосования. В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона о республиканском референдуме, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме", - сказал Утемисов.