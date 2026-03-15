02:17 15.03.2026 (обновлено: 05:46 15.03.2026)
Главный онколог Минздрава назвал средний возраст заболевания раком в России
Средний возраст заболевания раком в России составляет около 65 лет, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ... РИА Новости, 15.03.2026
здоровье - общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
Главный онколог Минздрава назвал средний возраст заболевания раком в России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Средний возраст заболевания раком в России составляет около 65 лет, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.
"Основной пик первичного выявления по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет", — сказал Каприн.
Онколог уточнил, что за последнее десятилетие средний возраст онкопациента вырос всего примерно на год — с 64 до 65 лет.
"Это отражает общую демографическую тенденцию старения населения, а не "омоложение" рака", — заключил Каприн.
