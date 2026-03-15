Сборная Украины будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сборная Украины приняла решение бойкотировать в полном составе церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян и белорусов, сообщает издание "Общественное".

Об этом изданию сообщили в Национальном паралимпийском комитете Украины. Ранее украинцы не приняли участия в церемонии открытия.

Церемония закрытия Игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск. Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами российской команды.