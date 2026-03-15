Сборная Украины будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады
2026-03-15T12:40:00+03:00
Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады из-за участия России
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сборная Украины приняла решение бойкотировать в полном составе церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян и белорусов, сообщает издание "Общественное".
Об этом изданию сообщили в Национальном паралимпийском комитете Украины. Ранее украинцы не приняли участия в церемонии открытия.
Церемония закрытия Игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск. Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами российской команды.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В Играх принимают участие шесть россиян. В активе российской команды шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.