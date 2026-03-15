12:40 15.03.2026 (обновлено: 12:41 15.03.2026)
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПаралимпиада 2026. Гигантский слалом. Женщины. Церемония награждения
Паралимпиада 2026. Гигантский слалом. Женщины. Церемония награждения - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Сборная Украины приняла решение бойкотировать в полном составе церемонию закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за участия россиян и белорусов, сообщает издание "Общественное".
Об этом изданию сообщили в Национальном паралимпийском комитете Украины. Ранее украинцы не приняли участия в церемонии открытия.
Церемония закрытия Игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск. Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами российской команды.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В Играх принимают участие шесть россиян. В активе российской команды шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.
Горнолыжница Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Ворончихина: было бы приятно нести флаг России на закрытии Игр
12 марта, 16:02
 
