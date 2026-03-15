Рейтинг@Mail.ru
Еще три футболистки сборной Ирана решили вернуться на родину, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:07 15.03.2026
Еще три футболистки сборной Ирана решили вернуться на родину, пишут СМИ
футбол
в мире
иран
австралия
южная корея
дональд трамп
энтони альбанезе
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601653_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_359269fb6be6734cfd15acc265da6902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ABC: еще три футболистки сборной Ирана по футболу отказались от убежища

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Еще три члена женской сборной Ирана по футболу решили вернуться на родину, несмотря на предоставленные им гуманитарные визы и убежище в Австралии, сообщает ABC со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австралии Тони Берка.
По словам Берка, австралийские власти неоднократно предоставляли членам команды возможность обсудить варианты дальнейшего пребывания в стране, однако трое из них приняли решение вернуться в Иран.
Ранее, 11 марта, стало известно, что одна из футболисток сборной изменила свое решение и также решила вернуться на родину. В ходе обращения в местное иранское представительство спортсменка раскрыла местоположение остальных шести членов команды. Позднее они были переведены в другое место. Руководитель ведомства тогда отметил, что ее решение было принято по совету партнерш по команде и тренера.
2 марта спортсменки не стали исполнять гимн Ирана перед началом матча группового этапа Кубка Азии против команды Южной Кореи. Отмечается, что в Иране якобы расценили поступок девушек как предательство. Позднее женская сборная Ирана исполнила гимн перед началом встречи против команды Австралии. Перед игрой с филиппинками 8 марта спортсменки снова спели гимн и отдали воинское приветствие.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что после его телефонного звонка премьер-министру Энтони Альбанезе Австралия предоставит политическое убежище членам женской сборной Ирана по футболу. После информации о бегстве пяти футболисток генпрокуратура Ирана заявила, что женская сборная Ирана может "спокойно и уверенно" вернуться в страну.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Пять футболисток сборной Ирана сбежали из отеля после матча Кубка Азии
9 марта, 20:13
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала