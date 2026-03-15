Еще три футболистки сборной Ирана решили вернуться на родину, пишут СМИ

Ранее, 11 марта, стало известно, что одна из футболисток сборной изменила свое решение и также решила вернуться на родину. В ходе обращения в местное иранское представительство спортсменка раскрыла местоположение остальных шести членов команды. Позднее они были переведены в другое место. Руководитель ведомства тогда отметил, что ее решение было принято по совету партнерш по команде и тренера.