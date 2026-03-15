Еще три футболистки сборной Ирана решили вернуться на родину, пишут СМИ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Еще три члена женской сборной Ирана по футболу решили вернуться на родину, несмотря на предоставленные им гуманитарные визы и убежище в Австралии, сообщает ABC со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австралии Тони Берка.
По словам Берка, австралийские власти неоднократно предоставляли членам команды возможность обсудить варианты дальнейшего пребывания в стране, однако трое из них приняли решение вернуться в Иран.
Ранее, 11 марта, стало известно, что одна из футболисток сборной изменила свое решение и также решила вернуться на родину. В ходе обращения в местное иранское представительство спортсменка раскрыла местоположение остальных шести членов команды. Позднее они были переведены в другое место. Руководитель ведомства тогда отметил, что ее решение было принято по совету партнерш по команде и тренера.
2 марта спортсменки не стали исполнять гимн Ирана перед началом матча группового этапа Кубка Азии против команды Южной Кореи. Отмечается, что в Иране якобы расценили поступок девушек как предательство. Позднее женская сборная Ирана исполнила гимн перед началом встречи против команды Австралии. Перед игрой с филиппинками 8 марта спортсменки снова спели гимн и отдали воинское приветствие.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что после его телефонного звонка премьер-министру Энтони Альбанезе Австралия предоставит политическое убежище членам женской сборной Ирана по футболу. После информации о бегстве пяти футболисток генпрокуратура Ирана заявила, что женская сборная Ирана может "спокойно и уверенно" вернуться в страну.