08:00 15.03.2026 (обновлено: 08:06 15.03.2026)
Скидок не ждите. Сколько будет стоить летний отдых в Турции
Скидок не ждите. Сколько будет стоить летний отдых в Турции

Вице-президент АТА Алексан Мкртчян: горящих туров в Турцию летом не будет

Девушка на пляже в Турции
Девушка на пляже в Турции
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Кризис на Ближнем Востоке делает Анталийское и Эгейское побережья Турции еще более привлекательными — во многом благодаря удобной логистике, без стыковок и долгих перелетов. И цены наверняка вырастут. На сколько именно и есть ли шанс на горящие туры — в материале РИА Новости.

Не ждите снижения цен

Напряженность в регионе усиливает экономическую неопределенность и повышает издержки бизнеса. Дорожают энергоносители, продукты, перевозки — эти расходы закладывают в стоимость путевок. Дополнительное давление оказывает высокая инфляция в стране, сохраняющаяся уже несколько лет.
"Отели вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать растущие расходы на персонал, энергию и обслуживание. В итоге поездки для иностранных гостей обходятся дороже", — пояснил представитель турсектора Аланьи Бекир Долмуш.
Есть и другой фактор, подталкивающий цены вверх. "Кризис на Ближнем Востоке играет на руку Турции — это понятное массовое направление с удобной логистикой для российских путешественников", — говорит основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр.
Интерес к поездкам остается высоким. Когда есть сомнения в возможности отправиться в страны Персидского залива, многие выбирают курорты с понятными правилами, налаженными чартерами и привычной системой "все включено".

Бронируют менее активно

Вывоз организованных путешественников из региона Персидского залива практически завершен. При этом туроператоры фиксируют замедление бронирований поездок в Турцию и Египет на фоне ближневосточного кризиса, особенно среди жителей стран ЕС. "Там продажи этих направлений почти остановились", — говорит вице-президент АТОР, гендиректор "Русского экспресса" Тарас Кобищанов.
За последние несколько дней спрос на туры в Турцию и Египет сократился примерно на 30 процентов, отмечает вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
По его словам, возможное снижение стоимости зависит от того, сколько продлится конфликт на Ближнем Востоке. "Цены начнут снижаться, если противостояние затянется до лета. В противном случае отдых дешевле не станет. Сейчас проживание подешевело только на март и начало апреля", — объясняет эксперт.
При этом из-за событий на Ближнем Востоке выросло число бронирований поездок в Юго-Восточную Азию, заметный рост интереса показывает Китай. "Из-за падения спроса на западных рынках по ряду направлений — от Мальдив до Турции и Египта — начали освобождаться блоки мест, ранее занятые европейскими туристами. В перспективе это может сделать отдых доступнее для россиян", — прогнозирует Кобищанов.

Как меняются цены на отдых в Турции

Эксперты туристического рынка сходятся во мнении, что стоимость поездок в Турцию продолжит расти. "В валюте она увеличивалась весь февраль. По оценкам туроператоров, контракты с отельерами в евро подорожали на три–восемь процентов, — рассказывает Майя Котляр. — Для российских путешественников ключевой показатель — цена в рублях. Укрепление национальной валюты в феврале и марте частично сгладило подорожание".
По ее словам, дополнительный рост возможен из-за кризиса на Ближнем Востоке, повышения цен на топливо, сокращения скидок по раннему бронированию, колебаний курсов и стоимости перевозки. Влияет и высокая концентрация спроса на Турцию как спокойное направление для летнего отдыха.
Есть и другая точка зрения. "Мне смешно читать, как турецкие коллеги объясняют рост цен событиями на Ближнем Востоке", — говорит Алексан Мкртчян. По его словам, гостиницы ежегодно повышали цены и раньше. В среднем в этом году они увеличиваются примерно на восемь процентов, хотя отдельные отели поднимают на десять-пятнадцать.

Сколько будет стоить поездка летом

Эксперты оценили примерную стоимость отдыха. На Эгейском побережье в мае море еще холодное, на Анталийском купальный сезон начинается раньше. Сутки в четырехзвездочном отеле там стоят около 100-120 евро, перелет — примерно 300 евро, подсчитал Мкртчян.
В мае — июне поездка на Эгейское побережье, например в Измир, с перелетом на двоих и системой "все включено" в отеле категории четыре звезды обойдется примерно в 100-110 тысяч рублей, говорит Майя Котляр. "Это минимальная планка. Для достойной "четверки" в регионе Антальи разумно закладывать около 140-200 тысяч рублей на двоих в мае и 170-220 тысяч в июне", — поясняет она.
Есть и позитивный момент. "На фоне нестабильности могут иногда возникать горящие туры, хотя и не массово, а отдельными предложениями", — говорит Алексан Мкртчян. Речь идет о конкретных датах и отдельных отелях. В высокий сезон — летом и на майские праздники — такие варианты появляются редко.
