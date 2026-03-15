Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Туризм
 
22:12 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/turizm-2080853706.html
Названы самые популярные направления для соло-туризма
Самыми популярными направлениями для путешествия в одиночку являются Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Бали, рассказала турэксперт Наталия Ансталь. РИА Новости, 15.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/20/1527182015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe4175e9b8791fdf3798875991cade4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Туристы отдыхают на пляже Таиланда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Самыми популярными направлениями для путешествия в одиночку являются Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Бали, рассказала турэксперт Наталия Ансталь.
«

"Удаленщики действительно чаще стали путешествовать и достаточно на продолжительные периоды. Чаще всего они выбирают Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку, Бали. Это самые популярные направления для соло-туризма", - заявила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Девушка и слоны, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Сильный конкурент Таиланда. На курорты Шри-Ланки открыли новые прямые рейсы
29 октября 2025, 08:00
Также Ансталь отметила, что вышеперечисленные страны выбираются для зимовок. Но если говорить о более теплом сезоне, то можно рассмотреть Турцию, посетить Стамбул или побережье, подчеркнула эксперт.
«
"Реже, конечно, выбирают Египет", - отметила турэксперт.
Кроме того, Китай является интересным вариантом как для отдыха на побережье, так и для посещения городов.
"Однако, когда речь идет о путешествиях, людям чаще всего хочется моря", - добавила Ансталь.
По словам турэксперта, многие удаленные сотрудники выбирают места для более длительного проживания, так как остаются там на продолжительное время и работают, но если говорить о соло-туризме с точки зрения краткосрочных поездок, можно выбрать практически любую страну, заключила она.
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Эксперты рассказали, где россияне предпочитают отдых "все включено"
24 мая 2025, 23:29
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала