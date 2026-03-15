"Торонто" продлил контракт с российским вратарем

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" на своем сайте объявил о продлении контракта с российским вратарем Артуром Ахтямовым.
Новый контракт 24-летнего голкипера рассчитан на три года. Соглашение предусматривает двусторонний контракт на сезон-2026/27, а затем односторонний контракт на сезоны-2027/28 и 2028/29. Среднегодовая зарплата по соглашению составляет 900 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Ахтямов провел в составе команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Торонто Марлис" 26 матчей и одержал 11 побед при трех шатаутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл за фарм-клуб 32 матча, 18 из которых были победными, также в его активе один шатаут.
Ахтямов был выбран "Торонто Мейпл Лифс" под общим 106-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года. В текущем сезоне россиянин дебютировал в составе клуба, проведя 10 минут на площадке в матче регулярного чемпионата против "Эдмонтон Ойлерз", тогда Ахтямов отразил пять бросков по воротам и не пропустил шайб.
"Торонто" располагается на последнем, восьмом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 68 очков.