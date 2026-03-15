"Торонто" продлил контракт с российским вратарем

Новый контракт 24-летнего голкипера рассчитан на три года. Соглашение предусматривает двусторонний контракт на сезон-2026/27, а затем односторонний контракт на сезоны-2027/28 и 2028/29. Среднегодовая зарплата по соглашению составляет 900 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Ахтямов провел в составе команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Торонто Марлис" 26 матчей и одержал 11 побед при трех шатаутах и 90,1% отраженных бросков. В текущем сезоне он сыграл за фарм-клуб 32 матча, 18 из которых были победными, также в его активе один шатаут.