Токаев проголосовал на референдуме по принятию новой конституции Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по принятию новой конституции республики, передает корреспондент РИА Новости.
2026-03-15T10:07:00+03:00
АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по принятию новой конституции республики, передает корреспондент РИА Новости.
11 февраля подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции.
"Поздравляю всех вас, ведь сегодня судьбоносный день для нашей страны. Конституция - это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, независимость и суверенитет нашей страны", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль и Казахстан жил по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте.
"Настал момент принять новый основной закон. Я также активно участвовал в его подготовке, лично предложил формулировки преамбулы конституции и ряда других норм. Уверен, новый основной закон будет служить на благо страны и ее будущего", - отметил Токаев.