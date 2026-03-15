Токаев проголосовал на референдуме по принятию новой конституции Казахстана

АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по принятию новой конституции республики, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 февраля подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции.

"Поздравляю всех вас, ведь сегодня судьбоносный день для нашей страны. Конституция - это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, независимость и суверенитет нашей страны", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль и Казахстан жил по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте.