Экономист объяснил влияние развязанных США конфликтов на доллар

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вашингтон разжигает военные конфликты по всему миру, а затем преподносит доллар США как самую безопасную валюту для сохранения резервов, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Экономики РАН Дмитрий Кондратов.

"Да, США намеренно разжигают военные конфликты в мире, чтобы выдать доллар в качестве самой безопасной валюты. Мировая валюта, да, но это всегда инициировалось вокруг каких-то военных конфликтов. На самом деле, если мы посмотрим, то не было ни одного военного конфликта, чтобы не был задействован доллар США. В качестве защитной валюты США предлагали доллар", - сказал аналитик.