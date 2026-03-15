Астрономы предсказали, что будет с летящей к Солнцу кометой MAPS
06:09 15.03.2026
Астрономы предсказали, что будет с летящей к Солнцу кометой MAPS
Астрономы предсказали, что будет с летящей к Солнцу кометой MAPS

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) не врежется в Солнце, а пройдет рядом с ним, но после прохождения ближайшей точки орбиты к Солнцу – перигелия – может разрушиться, заявили РИА Новости опрошенные крымские астрономы.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что открытая в начале года комета C/2026 A1 (MAPS) 4 апреля 2026 года упадет на Солнце и испарится в его короне.
Падение метеорита - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Ученый рассказал, как часто метеориты падают на Землю
13 марта, 10:28
"Комета не попадет в Солнце, но велика вероятность того, что комета после прохождения рядом с ним может разрушиться. У нас, в наших широтах можно будет ее увидеть только после того, как она пройдет рядом с Солнцем и выживет, но условия видимости будут гораздо хуже, чем в Южном полушарии", - сказал РИА Новости научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО), астроном Сергей Назаров.
Аналогичное мнение о судьбе кометы высказал крымский астроном-любитель Александр Якушечкин.
"Комета на Солнце не упадет. Единственное, что может случится - разрушение ядра кометы из-за нескольких факторов - приливного действия Солнца и термического воздействия. При разрушении большая часть ее фрагментов также будет иметь ту же скорость, и продолжат движение по прежней орбите кометы. Даже если будет полное разрушение, сразу после прохождения перигелия мы сможем увидеть яркое сияние - отражение солнечного света от облака обломков и остатков ядра. Увидеть это 4 апреля будет возможно в Южном полушарии", - сказал Якушечкин.
Якушечкин также отметил, что комета ранее на Земле наблюдалась в июне 363 года, упоминание о предыдущем появлении кометы как о страшном знамении, которое было видно даже днем, сделал римский историк IV века н.э. Аммиан Марцеллин.
Как отметил собеседник, C/2026 A1 принадлежит к околосолнечным кометам, которые приближаются к Солнцу на очень близкое расстояние и относится к семейству Крейца. Считается, что она – фрагмент огромной кометы, распавшейся много лет назад. Многие кометы это семейства становились "Великими", т.е. супер-яркими, которые видели даже днем. Комета C/2026 A1 (MAPS), по мнению Якушечкина, является единственным известным нам фрагментом кометы Аристотеля второго поколения, появившимся после XII века.
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Глава РАН раскрыл тайну кометы 3I/ATLAS
5 февраля, 04:09
 
