Соболенко обыграла Рыбакину в финале турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Теннис
 
23:46 15.03.2026
Соболенко обыграла Рыбакину в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Соболенко обыграла Рыбакину в финале турнира в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Соболенко обыграла Рыбакину в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла представляющую Казахстан Елену Рыбакину в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T23:46:00+03:00
2026-03-15T23:46:00+03:00
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067754510_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_be5f39baafe57fbb79b9c6447619347f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, женская теннисная ассоциация (wta), елена рыбакина, арина соболенко
Теннис, Спорт, Женская теннисная ассоциация (WTA), Елена Рыбакина, Арина Соболенко
Соболенко обыграла Рыбакину в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко обыграла Рыбакину в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла представляющую Казахстан Елену Рыбакину в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6) в пользу Соболенко. Рыбакина является третьим номером мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. Счет личных встреч стал 9-7 в пользу белоруски.
Для 27-летней Соболенко это второй титул в сезоне и 23-й в карьере. В январе белоруска выиграла турнир в Брисбене. Позднее в этом же месяце Рыбакина обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.
Джокович снялся с "Мастерса" в Майами из-за травмы плеча
