Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/rozhkov-2080842399.html
Российские паралимпийцы громко заявили о себе на Играх, заявил Рожков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981536705_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_a38561b6393aeeb0c4059e690a27d1e7.jpg
Рожков: российские паралимпийцы громко заявили о себе и триумфально вернулись

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Павел Рожков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены громко заявили о себе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо и триумфально вернулись на международную арену.
Сборная России, которую представляли шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой.
Россияне взяли три золота в последний день Паралимпиады
Вчера, 12:25
«

"Паралимпийская делегация Российской Федерации выступила на Играх достойно и мощно. Результаты наших спортсменов и количество завоеванных наград превзошли самые смелые ожидания и приятно удивили многочисленных болельщиков. Впервые с 2014 года мы выступали со всеми официальными атрибутами - в форме с государственной символикой и под флагом Российской Федерации. Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену", - цитирует Рожкова пресс-служба ПКР.

«
"Это яркое свидетельство высокого уровня развития паралимпийского спорта в России, который достигнут благодаря личному патронажу президента Российской Федерации Владимира Путина. На протяжении всех Игр чувствовалась его поддержка, а поздравления с победами вдохновляли на новые достижения. Одним из залогов успешного выступления на Играх стала совместная работа Министерства спорта Российской Федерации во главе с Михаилом Дегтяревым, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального медико-биологического агентства России, спортивных федераций и субъектов нашей страны. Благодарим Вас за вклад в этот успех!" - добавил глава ПКР.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.
Россияне должны выступать со своим флагом, заявил американский чемпион
13 марта, 05:37
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала