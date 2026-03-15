Российские паралимпийцы громко заявили о себе на Играх, заявил Рожков

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены громко заявили о себе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо и триумфально вернулись на международную арену.
Сборная России, которую представляли шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой.
"Паралимпийская делегация Российской Федерации выступила на Играх достойно и мощно. Результаты наших спортсменов и количество завоеванных наград превзошли самые смелые ожидания и приятно удивили многочисленных болельщиков. Впервые с 2014 года мы выступали со всеми официальными атрибутами - в форме с государственной символикой и под флагом Российской Федерации. Несмотря на малое количество российских спортсменов, мы громко заявили о себе и триумфально вернулись на международную арену", - цитирует Рожкова пресс-служба ПКР.
"Это яркое свидетельство высокого уровня развития паралимпийского спорта в России, который достигнут благодаря личному патронажу президента Российской Федерации Владимира Путина. На протяжении всех Игр чувствовалась его поддержка, а поздравления с победами вдохновляли на новые достижения. Одним из залогов успешного выступления на Играх стала совместная работа Министерства спорта Российской Федерации во главе с Михаилом Дегтяревым, Центра спортивной подготовки сборных команд России, Федерального медико-биологического агентства России, спортивных федераций и субъектов нашей страны. Благодарим Вас за вклад в этот успех!" - добавил глава ПКР.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.