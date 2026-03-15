Рейтинг@Mail.ru
Расселл сохранил лидерство в зачете пилотов "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/rassell-2080783614.html
Расселл сохранил лидерство в зачете пилотов "Формулы-1"
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл сохранил первую позицию в зачете гонщиков "Формулы-1". РИА Новости Спорт, 15.03.2026
авто
великобритания
китай
шарль леклер
джордж расселл
мерседес
феррари
хаас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079178972_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a67a7c9f9f7d7772be20a9c66d156800.jpg
https://ria.ru/20260315/maklaren-2080766782.html
https://ria.ru/20260314/ferstappen-2080657534.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079178972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e515e4985b2d771e22802ea7bb625e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Расселл сохранил лидерство в зачете "Формулы-1" после победы Антонелли в Китае

© Соцсети "Формулы-1"Болид гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла
Болид гонщика Мерседеса Джорджа Расселла - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Соцсети "Формулы-1"
Болид гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл сохранил первую позицию в зачете гонщиков "Формулы-1".
В воскресенье британец занял второе место на Гран-при Китая, победу одержал его партнер по команде итальянец Кими Антонелли. В первой гонке сезона, которая прошла в австралийском Мельбурне, Расселл финишировал первым, также он стал лучшим в спринтерской гонке второго этапа в Шанхае.
Всего на счету Расселла 51 очко, следом за ним на второй строчке располагается Антонелли (47), третьим идет монегаск Шарль Леклер (34) из "Феррари".
Также в первую десятку входят: 4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари") - 33; 5. Оливер Берман (Великобритания, "Хаас") - 17; 6. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 15; 7. Пьер Гасли (Франция, "Альпин") - 9; 8. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 8; 9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз") - 8; 10. Арвид Линдблад (Великобритания, "Рейсинг Буллз") - 4.
В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (98 очков), следом за ним в первой пятерке располагаются "Феррари" (67), "Макларен" (18), "Хаас" (17) и "Ред Булл" (12).
Следующий этап пройдет 27-29 марта в Японии на автодроме в Судзуке.
АвтоВеликобританияКитайШарль ЛеклерДжордж РасселлМерседесФеррариХаасЛьюис ХэмилтонМельбурн
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала