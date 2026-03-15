Снятие санкций с российской нефти укрепит экономику ЕС, считает Пушков

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Снятие санкций с российской нефтегазовой отрасли укрепит европейскую экономику, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
"Отмена санкций против российской нефти и газа, безусловно, усилит европейскую экономику, особенно в условиях войны на Ближнем Востоке, создавшей "идеальный шторм" на международных энергетических рынках", - написал член комитета СФ в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что снятие санкций позволит европейским обществам, страдающим от роста цен на нефть и газ, лучше подготовиться к сложным вызовам современности.
"Отмена санкций укрепит перспективы мира в Европе, тем более что подлинная безопасность Европы не может быть построена без участия России", - считает политик.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.