Премьер-министр Италии не примет участие в церемонии закрытия Паралимпиады

РИМ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не сможет принять участие в церемонии закрытия зимней Паралимпиады из-за погодных условий в Кортина-д'Ампеццо, пишет газета Messaggero.
Мелони вылетела из римского аэропорта "Чампино" в направлении военного аэродрома в Истране в провинции Тревизо на севере страны, откуда она на вертолете должна была добраться до Кортины. Однако, как пишет Messaggero, ухудшение погодных условий не позволило обеспечить безопасность полета на вертолете, и государственный борт Мелони вернулся в Рим.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.
Сборная России, которую представляли шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой.
