Премьер-министр Италии не примет участие в церемонии закрытия Паралимпиады - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
22:35 15.03.2026
Премьер-министр Италии не примет участие в церемонии закрытия Паралимпиады
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не сможет принять участие в церемонии закрытия зимней Паралимпиады из-за погодных условий в Кортина-д'Ампеццо, пишет газета Messaggero.
Мелони вылетела из римского аэропорта "Чампино" в направлении военного аэродрома в Истране в провинции Тревизо на севере страны, откуда она на вертолете должна была добраться до Кортины. Однако, как пишет Messaggero, ухудшение погодных условий не позволило обеспечить безопасность полета на вертолете, и государственный борт Мелони вернулся в Рим.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.
Сборная России, которую представляли шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
