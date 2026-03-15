В Петербурге ожидается пятый температурный рекорд подряд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Пятый температурный рекорд подряд ожидается в воскресенье в Санкт-Петербурге, где воздух может прогреться минимум до +12 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Дневной рекорд температуры для сегодняшнего дня +11,6 градуса отмечался в 2015 году. Но сегодня пока ничего не меняется в атмосфере, ветер южный, солнца много, поэтому температура воздуха должна достичь как минимум +12 градусов. Так что на пятый рекорд подряд в Санкт-Петербурге можно рассчитывать″, - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу Колесов сообщал, что четвертый подряд температурный рекорд в Петербурге составил +15,3 градуса. Столь высокая температура, характерная до апреля, до этого наблюдалась в городе в марте 2015 года.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге более 6,5 градусов тепла, скорость южного ветра не превышает шести метров в секунду.