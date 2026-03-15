В Петербурге ожидается пятый температурный рекорд подряд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Пятый температурный рекорд подряд ожидается в воскресенье в Санкт-Петербурге, где воздух может прогреться минимум до +12 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге более 6,5 градусов тепла, скорость южного ветра не превышает шести метров в секунду.