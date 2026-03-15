"Золотые медали мне не приелись": Багиян поделилась эмоциями от победы

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх в Италии заявила, что золотые медали ей не приелись.
"Золотые медали, конечно, не приелись. Эмоции очень яркие. Тяжелая была гонка, погода очень специфическая, с дождиком. Падение было в районе поворота. Мы ехали рядом с соперниками. Получилось, что не вошла в поворот, зацепилась за фишки. Быстро собралась, не задерживалась там. Посвящаю медаль родителям, семье. С чем связано, что прохожу мимо иностранной прессы? С языком связано, и после гонки надо обязательно переодеться", - сказала Багиян журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.