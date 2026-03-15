"Золотые медали мне не приелись": Багиян поделилась эмоциями от победы - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:47 15.03.2026 (обновлено: 15:53 15.03.2026)
"Золотые медали мне не приелись": Багиян поделилась эмоциями от победы
"Золотые медали мне не приелись": Багиян поделилась эмоциями от победы - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
"Золотые медали мне не приелись": Багиян поделилась эмоциями от победы
Российская лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх в Италии заявила, что золотые медали ей не приелись. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
лыжные гонки
спорт
анастасия багиян
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
РИА Новости Спорт
спорт, анастасия багиян, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Анастасия Багиян, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
"Золотые медали мне не приелись": Багиян поделилась эмоциями от победы

Лыжница Багиян заявила, что ей не приелись золотые медали

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 15 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская лыжница Анастасия Багиян после третьей победы на Паралимпийских играх в Италии заявила, что золотые медали ей не приелись.
В воскресенье 24-летняя Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), победила в гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем. Багиян завоевала третье золото на Играх-2026 и в карьере, принеся сборной России седьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии.
«
"Золотые медали, конечно, не приелись. Эмоции очень яркие. Тяжелая была гонка, погода очень специфическая, с дождиком. Падение было в районе поворота. Мы ехали рядом с соперниками. Получилось, что не вошла в поворот, зацепилась за фишки. Быстро собралась, не задерживалась там. Посвящаю медаль родителям, семье. С чем связано, что прохожу мимо иностранной прессы? С языком связано, и после гонки надо обязательно переодеться", - сказала Багиян журналистам.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
