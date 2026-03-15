Началась церемония закрытия Паралимпийских игр
На Олимпийском стадионе для керлинга в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо стартовала церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T22:32:00+03:00
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 15 мар - РИА Новости. На Олимпийском стадионе для керлинга в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо стартовала церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года.
Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, примет участие в церемонии в полном составе. Знаменосцами российской команды будут горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России выступали на Паралимпиаде с флагом и гимном. Российская делегация заняла третье место в медальном зачете Игр, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.