Восемь золотых медалей: каким был триумф России на Паралимпиаде

Иван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке на 20 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро

Сборная России завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов. Шесть российских атлетов смогли взять восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды и занять третье место в медальном зачете.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов наград.

"Медаль посвящаю родителям"

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России . Впервые с 2014 года представители России приняли участие в Паралимпиаде с флагом и гимном.

Ранее ПКР направил список из 16 кандидатов на получение двусторонних приглашений для участия в Паралимпийских играх. Он был сформирован по предложениям тренерских советов сборных команд России, после чего рассмотрен и утвержден исполкомом ПКР совместно со Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых, но приглашения получили только шесть спортсменов. В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Первую медаль на Играх в Италии сборной России принесла Варвара Ворончихина. Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира. Горнолыжница, выступавшая в классе LW6/8-2 (поражение части руки), взяла на Паралимпиаде золото в супергиганте и слаломе, а также серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.

« "Задача максимум определенно выполнена. Честно могу сказать, когда выиграла первую золотую медаль, моя задача уже была выполнена. Конечно, всегда хочется большего, особенно, когда ты можешь", - подвела итог Ворончихина.

Три золотые медали для сборной России заработала лыжница Анастасия Багиян. Спортсменке 24 года, она бронзовый призер чемпионата мира 2022 года. В Италии Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), стала первой в спринте классическим стилем, в гонке с раздельным стартом на 10 км "классикой" и гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем.

"Золотые медали, конечно, не приелись. Эмоции очень яркие. Медаль за гонку на 20 км посвящаю родителям, семье", - сказала спортсменка.

© РИА Новости / Юрий Кочетков Перейти в медиабанк Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным на дистанции гонки с раздельным стартом на 10 км среди женщин в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения) на XIV зимних Паралимпийских играх

"Так хорошо, что сам в шоке"

Титул двукратного чемпиона Паралимпийских игр завоевал лыжник Иван Голубков. Спортсмену 30 лет, он является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира. В Италии выступающий в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища) россиянин добился золотых медалей в гонках с раздельным стартом на 10 км и 20 км сидя. Лыжник начал финальную гонку с желтой карточкой.

« "К сожалению, вчера ко мне придрались. Где-то увидели, что зад поднимаю. Хотя я 20 лет уже бегаю, ни разу не придирались. Утром чуть-чуть понервничал, но, когда стартовал, отогнал мысли прочь. Так было хорошо в гонке, даже сам в шоке немножко. Для меня чем сложнее погода, тем лучше. Я это уже не раз проверял на себе. В подобную погоду очень уверенно держусь. Результат? Даже нет слов", - рассказал Голубков журналистам.

© РИА Новости / Юрий Кочетков Перейти в медиабанк Иван Голубков на финише дистанции гонки на 10 км с интервальным стартом, в классе LW 10-12 среди мужчин на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро.

Горнолыжник Алексей Бугаев принес сборной России восьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. 28-летний россиянин, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), стал четырехкратным победителем Игр. Также в Италии он завоевал бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске.

« "Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то на упадке. Сегодня просто хотел подытожить эти Игры чем-то хорошим и знаковым не только для себя, для команды, для страны, но поддержать наш медальный зачет, потому что мы боремся за него тоже. Я должен был внести золотую медаль в эту копилку. Рад, что мне это удалось", - сказал Бугаев.

Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе, позже Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, Шеббо финишировать не смог. Оба спортсмена выступают в классе SB-LL1 (дисфункция одной или двух ног). Свои ошибки объясняют долгим отстранением сборной России от международных турниров.

« "Мы много пропустили, это возвращение подсвечивает наши слабые стороны. Не сильно сложная трасса, просто она определенного стандарта, требует наката. Все, кто выступает здесь, сделали по двести попыток, у нас с Филом было всего четыре. То, что есть в России, даже близко не соответствует тому, что есть здесь. Но все впереди", - отметил Фадеев.

"Иностранная пресса спрашивает про политику"

Российские спортсмены пользовались популярностью среди иностранных СМИ, которые задают вопросы в том числе и про политику.

« "Иностранная пресса спрашивает про проезд, эмоции, чувства. Но также про политику, которую я не хочу затрагивать. Зачем об этом говорить? Это спорт, все равны. Хочется просто наслаждаться атмосферой", - отметила Ворончихина.

Такого же мнения придерживается и Голубков: "В первый день только спросили: "Что думаете, что другие страны против ваших выступлений здесь?" Но это, на самом деле, мелочь. Меня не касается, я приехал выступать".

Все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр. Знаменосцами команды были выбраны Ворончихина и Голубков. Как отметил глава ПКР Рожков, решение принималось по спортивному принципу.

« "Я бы в любом случае поехал на закрытие, потому что первый раз на Паралимпиаде. На открытие не поехали, но на закрытии нужно быть, прочувствовать все вживую. Сейчас хочется немного отдохнуть. Сегодня-завтра тяжелый день, сегодня надо успеть собраться, поехать на закрытие, вернуться, поспать, утром рано уже уезжать, мало времени на отдых. Я рад, что стал знаменосцем. Спасибо за эту возможность. Буду махать", - поделился эмоциями Голубков.