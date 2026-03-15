Восемь золотых медалей: каким был триумф России на Паралимпиаде
17:36 15.03.2026 (обновлено: 18:07 15.03.2026)
Восемь золотых медалей: каким был триумф России на Паралимпиаде
Восемь золотых медалей: каким был триумф России на Паралимпиаде
Сборная России завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов. Шесть... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИван Голубков, завоевавший золотую медаль в гонке на 20 км свободным стилем среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XIV зимних Паралимпийских играх на лыжном стадионе Тесеро
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Сборная России завоевала 12 медалей на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов. Шесть российских атлетов смогли взять восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды и занять третье место в медальном зачете.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов наград.

"Медаль посвящаю родителям"

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в Паралимпиаде с флагом и гимном.
Ранее ПКР направил список из 16 кандидатов на получение двусторонних приглашений для участия в Паралимпийских играх. Он был сформирован по предложениям тренерских советов сборных команд России, после чего рассмотрен и утвержден исполкомом ПКР совместно со Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых, но приглашения получили только шесть спортсменов. В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Первую медаль на Играх в Италии сборной России принесла Варвара Ворончихина. Спортсменке 23 года, она чемпионка мира и победительница этапов Кубка мира. Горнолыжница, выступавшая в классе LW6/8-2 (поражение части руки), взяла на Паралимпиаде золото в супергиганте и слаломе, а также серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.
"Задача максимум определенно выполнена. Честно могу сказать, когда выиграла первую золотую медаль, моя задача уже была выполнена. Конечно, всегда хочется большего, особенно, когда ты можешь", - подвела итог Ворончихина.
Три золотые медали для сборной России заработала лыжница Анастасия Багиян. Спортсменке 24 года, она бронзовый призер чемпионата мира 2022 года. В Италии Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), стала первой в спринте классическим стилем, в гонке с раздельным стартом на 10 км "классикой" и гонке с раздельным стартом на 20 км свободным стилем.
"Золотые медали, конечно, не приелись. Эмоции очень яркие. Медаль за гонку на 20 км посвящаю родителям, семье", - сказала спортсменка.
"Так хорошо, что сам в шоке"

Титул двукратного чемпиона Паралимпийских игр завоевал лыжник Иван Голубков. Спортсмену 30 лет, он является девятикратным обладателем Кубка мира и шестикратным чемпионом мира. В Италии выступающий в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища) россиянин добился золотых медалей в гонках с раздельным стартом на 10 км и 20 км сидя. Лыжник начал финальную гонку с желтой карточкой.
"К сожалению, вчера ко мне придрались. Где-то увидели, что зад поднимаю. Хотя я 20 лет уже бегаю, ни разу не придирались. Утром чуть-чуть понервничал, но, когда стартовал, отогнал мысли прочь. Так было хорошо в гонке, даже сам в шоке немножко. Для меня чем сложнее погода, тем лучше. Я это уже не раз проверял на себе. В подобную погоду очень уверенно держусь. Результат? Даже нет слов", - рассказал Голубков журналистам.
Горнолыжник Алексей Бугаев принес сборной России восьмую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. 28-летний россиянин, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), стал четырехкратным победителем Игр. Также в Италии он завоевал бронзовые медали в гигантском слаломе и скоростном спуске.
"Паралимпиада для меня прошла как хороший эмоциональный аттракцион. То на подъеме, то на упадке. Сегодня просто хотел подытожить эти Игры чем-то хорошим и знаковым не только для себя, для команды, для страны, но поддержать наш медальный зачет, потому что мы боремся за него тоже. Я должен был внести золотую медаль в эту копилку. Рад, что мне это удалось", - сказал Бугаев.
Российские сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо не смогли выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе, позже Фадеев занял 12-е место в банкед-слаломе, Шеббо финишировать не смог. Оба спортсмена выступают в классе SB-LL1 (дисфункция одной или двух ног). Свои ошибки объясняют долгим отстранением сборной России от международных турниров.
"Мы много пропустили, это возвращение подсвечивает наши слабые стороны. Не сильно сложная трасса, просто она определенного стандарта, требует наката. Все, кто выступает здесь, сделали по двести попыток, у нас с Филом было всего четыре. То, что есть в России, даже близко не соответствует тому, что есть здесь. Но все впереди", - отметил Фадеев.
"Иностранная пресса спрашивает про политику"

Российские спортсмены пользовались популярностью среди иностранных СМИ, которые задают вопросы в том числе и про политику.
"Иностранная пресса спрашивает про проезд, эмоции, чувства. Но также про политику, которую я не хочу затрагивать. Зачем об этом говорить? Это спорт, все равны. Хочется просто наслаждаться атмосферой", - отметила Ворончихина.
Такого же мнения придерживается и Голубков: "В первый день только спросили: "Что думаете, что другие страны против ваших выступлений здесь?" Но это, на самом деле, мелочь. Меня не касается, я приехал выступать".
Все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр. Знаменосцами команды были выбраны Ворончихина и Голубков. Как отметил глава ПКР Рожков, решение принималось по спортивному принципу.
"Я бы в любом случае поехал на закрытие, потому что первый раз на Паралимпиаде. На открытие не поехали, но на закрытии нужно быть, прочувствовать все вживую. Сейчас хочется немного отдохнуть. Сегодня-завтра тяжелый день, сегодня надо успеть собраться, поехать на закрытие, вернуться, поспать, утром рано уже уезжать, мало времени на отдых. Я рад, что стал знаменосцем. Спасибо за эту возможность. Буду махать", - поделился эмоциями Голубков.
Церемония закрытия Игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск.
