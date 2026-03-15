Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
Сборная России с восемью золотыми наградами заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 15 мар - РИА Новости. Сборная России с восемью золотыми наградами заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии.
Всего сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.
В медальном зачете сборную России опередили только команды Китая и США.
Церемония закрытия Игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо и начнется в 22:30 мск. Голубков и Ворончихина будут знаменосцами российской команды. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступали на Паралимпиаде с национальной символикой.