"Нижний Новгород" обыграл "Крылья Советов" и покинул зону вылета из РПЛ
Футбол
18:34 15.03.2026 (обновлено: 18:35 15.03.2026)
"Нижний Новгород" обыграл "Крылья Советов" и покинул зону вылета из РПЛ
"Нижний Новгород" обыграл "Крылья Советов" и покинул зону вылета из РПЛ - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
"Нижний Новгород" обыграл "Крылья Советов" и покинул зону вылета из РПЛ
"Нижний Новгород" дома выиграл у самарских "Крыльев Советов" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/enisej-2080832090.html
"Нижний Новгород" обыграл "Крылья Советов" и покинул зону вылета из РПЛ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Нижний Новгород" дома выиграл у самарских "Крыльев Советов" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. По мячу забили Олакунле Олусегун (29-я минута, с пенальти), Лука Вешнер Тичич (45+2) и Даниил Лесовой (90+3).
"Нижний Новгород" (20 очков) покинул зону прямого вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на 13-ю строчку, сместив "Крылья Советов" (20) на 14-е место.
В следующем туре "Нижний Новгород" сыграет в гостях с "Краснодаром" 21 марта, а "Крылья Советов" на следующий день примут казанский "Рубин".
"Шинник" вырвал ничью у "Енисея" в матче Первой лиги
Вчера, 18:06
 
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ахмат
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Амур
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Шанхайские Драконы
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Крылья Советов
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Динамо Минск
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Севилья
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Локомотив
    3
    0
  • Футбол
    15.03 19:00
    ПСЖ
    Нант
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Тоттенхэм
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Милан
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    367
    636
