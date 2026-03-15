10:17 15.03.2026 (обновлено: 13:03 15.03.2026)
Назарбаев проголосовал на референдуме по изменению конституции Казахстана
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по изменениям в конституцию республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2026
© РИА Новости / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкПервый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на избирательном участке
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на избирательном участке
АСТАНА, 15 мар - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по изменениям в конституцию республики, передает корреспондент РИА Новости.
Одиннадцатого февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года референдума по проекту новой конституции.
Назарбаев проголосовал на избирательном участке №228, расположенном в столице Казахстана в театре "Астана опера". После голосования бывший казахстанский лидер не стал делать никаких заявлений и не подошел к журналистам.
В действующую конституцию Казахстана, принятую 30 августа 1995 года, при Назарбаеве вносились поправки пять раз (в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах).
Нурсултан Назарбаев возглавлял независимый Казахстан с момента его появления в 1991-м, стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря того же года. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником, который с октября 2013 года занимал пост председателя сената парламента республики. Ранее Токаев был кадровым дипломатом, занимал посты премьер-министра (1999–2002) и министра иностранных дел (1994–1999, 2002–2007).
Голосование по новой конституции республики Казахстан на избирательном участке в Москве
Граждане Казахстана начали голосовать в России по новой конституции
