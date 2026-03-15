Наблюдатели в Алма-Ате отмечают высокую явку на участках для голосования - РИА Новости, 15.03.2026
11:54 15.03.2026 (обновлено: 12:38 15.03.2026)
Наблюдатели в Алма-Ате отмечают высокую явку на участках для голосования
Наблюдатели в Алма-Ате отмечают высокую активность граждан на участках для голосования на референдуме по проекту новой конституции Казахстана, опубликованной в... РИА Новости, 15.03.2026
Житель Алма-Аты принимает участие в общенациональном референдуме по принятию новой конституции на участке № 248
АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Наблюдатели в Алма-Ате отмечают высокую активность граждан на участках для голосования на референдуме по проекту новой конституции Казахстана, опубликованной в СМИ 12 февраля 2026 года.
Независимый наблюдатель от общественного казахстанского объединения "Голос молодежи" Аружан Орынтай, которая следит за ходом общенационального референдума на участке №357, расположенном в академии дизайна и технологии "Сымбат" города Алма-Аты, отметила, что в первые часы голосования на участок пришли несколько десятков человек.
Явка на референдуме в Казахстане к 10:00 мск составила 37,54 процента
"С 7.00 (5.00 мск) утра, с самого открытия участка, группа наших наблюдателей фиксирует высокую явку. Первой, с открытием дверей, под звуки гимна пришла 90-летняя женщина. Надо сказать, что в ранние часы приходят люди более старшего возраста, чуть позже активизируется молодежь. Люди приходят в хорошем настроении, процесс проходит спокойно, без нарушений и замечаний с нашей стороны. В первые часы уже проголосовали несколько десятков человек", - рассказала Орынтай РИА Новости.
Председатель комиссии избирательного участка №357 Алла Зиновьева поделилась наблюдением, что чувствуется повышенный интерес - люди приходят голосовать целыми семьями, берут с собой детей. Пожилых избирателей, по ее словам, встречают и сопровождают волонтеры, для граждан с инвалидностью на участке оборудован лифт и специальная кабина для голосования.
"Конечно, я читал поправки в конституцию, поэтому и пришел голосовать. Особенно вникал в статьи, которые касаются нашей жизни - образование, медицина. Меня тревожит, что в проекте вместо слова "бесплатно" написано, что граждане могут получать не оплачиваемую ими медпомощь по закону. То же с образованием - гарантируется начальное и среднее образование. Убрано слово "бесплатно", это тревожит", - рассказал агентству проголосовавший житель Алма-Аты Азамат.
На участке №114, открытом в казахстанско-российском лицее имени Панфилова, впервые по месту прописки проголосовала Алуа Байкадамова - внучка легендарного советского военачальника, генерала Ивана Панфилова.
"Наша обязанность - участвовать в голосовании, в выборах, референдуме. Это очень важно, потому что, как говорится, бойтесь равнодушных. Мы живем в пространстве, где каждый может высказывать свое мнение. Но важно, чтобы это было именно ваше мнение - осознанное и личное. Прийти и сказать "я так думаю" - это ваше право", - сказала РИА Новости Байкадамова.
Граждане Казахстана начали голосовать в России по новой конституции
Председатель комиссии избирательного участка №114 Куралай Ошанова сообщила, что ровно в 7 утра (5.00 мск) пришли первые шесть участников голосования.
"Конечно, пока большая часть проголосовавших - это наши жители старшего и среднего поколения. На нашем участке 52 гражданина Казахстана, которые впервые будут голосовать (участвовать в референдуме могут граждане республики, достигшие 18 лет - ред.). Из них уже проголосовали восемь человек. Мы рады, что люди идут проявлять свою гражданскую позицию, и надеемся, что референдум состоится и будет во благо нашего Казахстана", - отметила она.
На выходе с избирательного участка №358, находящегося в одном из учебных заведений в центральной части Алма-Аты, корреспондент агентства пообщался с проголосовавшей Мадиной. Девушка рассказала, что на предприятии, где она работает, сотрудников знакомили с новым основным законом республики.
"Мне по душе, что в нем (в законе – ред.) больше внимания уделяется семье, защите женщин и детей. Сегодня я пришла, чтобы выразить свою гражданскую позицию", - сказала она.
Независимые наблюдатели на участках №357, №144 и №358 отметили высокую активность избирателей, которая, как ожидается, возрастет к обеду и в течение дня. По их оценкам, голосование проходит в штатном режиме, в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано.
Член Центральной комиссии референдума Казахстана Асель Жанабилова сообщила, что явка на референдуме по изменениям конституции в республике к 12.00 (10.00 мск) составила 37,54 % при пороге явки в 50%.
В Казахстане открылись участки для голосования по проекту новой конституции
