Наблюдатели в Алма-Ате отмечают высокую явку на участках для голосования

АЛМА-АТА, 15 мар - РИА Новости. Наблюдатели в Алма-Ате отмечают высокую активность граждан на участках для голосования на референдуме по проекту новой конституции Казахстана, опубликованной в СМИ 12 февраля 2026 года.

Независимый наблюдатель от общественного казахстанского объединения "Голос молодежи" Аружан Орынтай, которая следит за ходом общенационального референдума на участке №357, расположенном в академии дизайна и технологии "Сымбат" города Алма-Аты, отметила, что в первые часы голосования на участок пришли несколько десятков человек.

"С 7.00 (5.00 мск) утра, с самого открытия участка, группа наших наблюдателей фиксирует высокую явку. Первой, с открытием дверей, под звуки гимна пришла 90-летняя женщина. Надо сказать, что в ранние часы приходят люди более старшего возраста, чуть позже активизируется молодежь. Люди приходят в хорошем настроении, процесс проходит спокойно, без нарушений и замечаний с нашей стороны. В первые часы уже проголосовали несколько десятков человек", - рассказала Орынтай РИА Новости.

Председатель комиссии избирательного участка №357 Алла Зиновьева поделилась наблюдением, что чувствуется повышенный интерес - люди приходят голосовать целыми семьями, берут с собой детей. Пожилых избирателей, по ее словам, встречают и сопровождают волонтеры, для граждан с инвалидностью на участке оборудован лифт и специальная кабина для голосования.

"Конечно, я читал поправки в конституцию, поэтому и пришел голосовать. Особенно вникал в статьи, которые касаются нашей жизни - образование, медицина. Меня тревожит, что в проекте вместо слова "бесплатно" написано, что граждане могут получать не оплачиваемую ими медпомощь по закону. То же с образованием - гарантируется начальное и среднее образование. Убрано слово "бесплатно", это тревожит", - рассказал агентству проголосовавший житель Алма-Аты Азамат.

На участке №114, открытом в казахстанско-российском лицее имени Панфилова, впервые по месту прописки проголосовала Алуа Байкадамова - внучка легендарного советского военачальника, генерала Ивана Панфилова.

"Наша обязанность - участвовать в голосовании, в выборах, референдуме. Это очень важно, потому что, как говорится, бойтесь равнодушных. Мы живем в пространстве, где каждый может высказывать свое мнение. Но важно, чтобы это было именно ваше мнение - осознанное и личное. Прийти и сказать "я так думаю" - это ваше право", - сказала РИА Новости Байкадамова.

Председатель комиссии избирательного участка №114 Куралай Ошанова сообщила, что ровно в 7 утра (5.00 мск) пришли первые шесть участников голосования.

"Конечно, пока большая часть проголосовавших - это наши жители старшего и среднего поколения. На нашем участке 52 гражданина Казахстана , которые впервые будут голосовать (участвовать в референдуме могут граждане республики, достигшие 18 лет - ред.). Из них уже проголосовали восемь человек. Мы рады, что люди идут проявлять свою гражданскую позицию, и надеемся, что референдум состоится и будет во благо нашего Казахстана", - отметила она.

На выходе с избирательного участка №358, находящегося в одном из учебных заведений в центральной части Алма-Аты, корреспондент агентства пообщался с проголосовавшей Мадиной. Девушка рассказала, что на предприятии, где она работает, сотрудников знакомили с новым основным законом республики.

"Мне по душе, что в нем (в законе – ред.) больше внимания уделяется семье, защите женщин и детей. Сегодня я пришла, чтобы выразить свою гражданскую позицию", - сказала она.

Независимые наблюдатели на участках №357, №144 и №358 отметили высокую активность избирателей, которая, как ожидается, возрастет к обеду и в течение дня. По их оценкам, голосование проходит в штатном режиме, в соответствии с законодательством, нарушений не зафиксировано.