10:29 15.03.2026
Отец задержанного футболиста "Урала-2" вылетит в Москву
Отец задержанного футболиста "Урала-2" вылетит в Москву

Иванов: отец задержанного футболиста "Урала-2" Секача вылетит в Москву

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отец задержанного футболиста екатеринбургского "Урала-2" Даниила Секача Дмитрий Секач в воскресенье вылетит в Москву, заявил РИА Новости президент клуба Григорий Иванов.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска 2005 года рождения. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный, Даниил Секач, по предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга. После этого Иванов заявил РИА Новости, что не обладает информацией о задержании 20-летнего защитника.
"Человек несколько дней назад поехал в Москву в институт, больше мы его не видели и не слышали. Мы ничего не знаем даже, кроме того, что журналисты пишут. Может, какое-то сообщение потом сделаем, хотя клуб при чем здесь? Поручено с ним связаться, но игрок трубку не берет", - сказал Иванов.
"С родителями созванивались, они сами в шоке и ничего не знают. От игрока никаких известий нет, трубку не берет. Никто ничего понять не может. Это не вопрос клуба, если там что-то случилось, это вопрос правоохранительных органов. Мы все, что можно, сделали - его отец в Железноводске был, сегодня вылетает в Москву. Может, он что-то узнает", - добавил президент "Урала".
В настоящее время Секач выступает за "Урал-2" во Второй лиге. На пути к профессиональному футболу он занимался в академии московского "Локомотива", юношеской команде "Ростова", ДЮСШ "Строгино", а также команде "Мастер-Сатурн".
Футболист екатеринбургского Урала Даниил Секач - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В "Урале" отреагировали на задержание футболиста по подозрению в убийстве
14 марта, 20:23
 
