https://ria.ru/20260315/moskva-2080768286.html
Отец задержанного футболиста "Урала-2" вылетит в Москву
Отец задержанного футболиста екатеринбургского "Урала-2" Даниила Секача Дмитрий Секач в воскресенье вылетит в Москву, заявил РИА Новости президент клуба... РИА Новости Спорт, 15.03.2026
футбол
москва
кисловодск
екатеринбург
григорий иванов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080715617_0:0:666:375_1920x0_80_0_0_26f7617d5ed6385e9c1a0f2d06fb7032.png
https://ria.ru/20260314/ural-2080711086.html
москва
кисловодск
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080715617_0:0:666:501_1920x0_80_0_0_636adbf86685aed75f9730b8e1980bc7.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Иванов: отец задержанного футболиста "Урала-2" Секача вылетит в Москву
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Отец задержанного футболиста екатеринбургского "Урала-2" Даниила Секача Дмитрий Секач в воскресенье вылетит в Москву, заявил РИА Новости президент клуба Григорий Иванов.
Ранее пресс-служба главного следственного управления СК
столицы сообщала, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю открыть дверь квартиры на Строгинском бульваре в Москве
, ее мать найдена мертвой, возбуждено уголовное дело. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, был задержан, это уроженец Кисловодска
2005 года рождения. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный, Даниил Секач, по предварительным данным, является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга
. После этого Иванов
заявил РИА Новости, что не обладает информацией о задержании 20-летнего защитника.
"Человек несколько дней назад поехал в Москву в институт, больше мы его не видели и не слышали. Мы ничего не знаем даже, кроме того, что журналисты пишут. Может, какое-то сообщение потом сделаем, хотя клуб при чем здесь? Поручено с ним связаться, но игрок трубку не берет", - сказал Иванов.
"С родителями созванивались, они сами в шоке и ничего не знают. От игрока никаких известий нет, трубку не берет. Никто ничего понять не может. Это не вопрос клуба, если там что-то случилось, это вопрос правоохранительных органов. Мы все, что можно, сделали - его отец в Железноводске
был, сегодня вылетает в Москву. Может, он что-то узнает", - добавил президент "Урала
".
В настоящее время Секач выступает за "Урал-2
" во Второй лиге. На пути к профессиональному футболу он занимался в академии московского "Локомотива
", юношеской команде "Ростова
", ДЮСШ "Строгино
", а также команде "Мастер-Сатурн".