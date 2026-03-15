Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/moldavija-2080802835.html
В Молдавии хотят ввести режим экологической тревоги на Днестре
В Молдавии хотят ввести режим экологической тревоги на Днестре

Правительство Молдавии обсудит введение режима экологической тревоги на Днестре

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРека Днестр
Река Днестр - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Река Днестр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну созывает в воскресенье заседание правительства для рассмотрения предложения о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней, сообщает пресс-служба правительства.
Загрязнение в Днестре было обнаружено во вторник. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло реки попало около 1,5 тонны технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. К ликвидации последствий привлечены военнослужащие Национальной армии и специальная техника.
«

"Премьер-министр Александр Мунтяну сегодня созывает заседание правительства для рассмотрения предложения о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Поясняется, что в связи с непрерывным потоком загрязнения нефтепродуктами, риском расширения загрязнения, а также превышением допустимого уровня загрязняющих веществ в северной части реки Днестр, необходимо оперативно мобилизовать ресурсы.
"Ответственные органы будут продолжать мониторинг ситуации, принимать меры в пострадавших районах, информировать население и давать необходимые рекомендации", - подчеркивается в сообщении.
В пятницу министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования, которое было запрошено у Румынии. В настоящее время на месте работают мобильные лаборатории, которые проводят забор проб каждые шесть часов.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева.
Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала