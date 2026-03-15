В Молдавии хотят ввести режим экологической тревоги на Днестре

КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну созывает в воскресенье заседание правительства для рассмотрения предложения о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней, сообщает пресс-служба правительства.

Загрязнение в Днестре было обнаружено во вторник. По данным министерства окружающей среды Молдавии , в русло реки попало около 1,5 тонны технических масел на территории Украины . В связи с загрязнением водной артерии власти республики приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. К ликвидации последствий привлечены военнослужащие Национальной армии и специальная техника.

Поясняется, что в связи с непрерывным потоком загрязнения нефтепродуктами, риском расширения загрязнения, а также превышением допустимого уровня загрязняющих веществ в северной части реки Днестр, необходимо оперативно мобилизовать ресурсы.

"Ответственные органы будут продолжать мониторинг ситуации, принимать меры в пострадавших районах, информировать население и давать необходимые рекомендации", - подчеркивается в сообщении.

В пятницу министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования, которое было запрошено у Румынии . В настоящее время на месте работают мобильные лаборатории, которые проводят забор проб каждые шесть часов.

Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева