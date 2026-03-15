В Атаки установили крест палачу молдавского народа, заявил активист - РИА Новости, 15.03.2026
14:44 15.03.2026
В Атаки установили крест палачу молдавского народа, заявил активист
Крест румынскому генералу Стану Поеташу, участвовавшему в зверской расправе над восставшими в 1919 году жителями Бессарабии в ответ на оккупационную политику... РИА Новости, 15.03.2026
В мире, Молдавия, Румыния, Германия, Майя Санду, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Атаки установили крест палачу молдавского народа, заявил активист

Молдавский активист сообщил об установке в стране креста палачу генералу Поеташу

Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 мар - РИА Новости. Крест румынскому генералу Стану Поеташу, участвовавшему в зверской расправе над восставшими в 1919 году жителями Бессарабии в ответ на оккупационную политику румынской администрации, открыли на севере Молдавии в городе Атаки, сообщил в воскресенье глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович, назвав Поеташу палачом молдавского народа.
"Ассоциация по героизации нацизма Monumentum реализовала очередной проект по румынизации северных регионов Республики Молдова. При въезде в городе Атаки Окницкого района ассоциация установила крест в честь генерала Королевской Румынии Стана Поеташа, убитого бессарабскими повстанцами в 1919-м году, спустя год после начала оккупации румынскими войсками нашей страны", - написал в своем Telegram-канале Петрович.

Открытие кладбища румынских пособников Гитлера в селе Заим в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Молдавии открыли кладбище румынских пособников Гитлера
23 октября 2025, 02:57
Активист напомнил, что Поеташ командовал карательной экспедицией по подавлению Хотинского восстания, вспыхнувшего в ответ на оккупационную политику румынской администрации. В ходе восстания было убито и казнено свыше 15 тысяч человек, генерал Поеташ принимал личное участие в казнях. Во время выезда на рекогносцировку 8 января 1919 года он был убит повстанцами на окраине села Каларашовка.
"Памятник палачу молдавского народа открыли с воинскими почестями, с участием почетного караула и оркестра Департамента Пограничной полиции Республики Молдова. В церемонии приняли участие представители из-за Прута (из Румынии – ред.), уверенно и радостно развернувшие свои флаги теперь уже на берегах Днестра", - пояснил он.
По его словам, традиционно, в явочном порядке, на акцию пригнали и детей. "Сегодня ведь никакой учебник не расскажет детишкам о том, как Стан Поеташ и его каратели убивали предков этих самых детишек. А значит можно вешать им на уши любую отвратительную лживую лапшу с рассказами про "генерала-освободителя", - отметил Петрович.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма
21 ноября 2025, 14:49
 
