Пилот "Мерседеса" Антонелли выиграл Гран-при Китая
11:44 15.03.2026 (обновлено: 12:01 15.03.2026)
Пилот "Мерседеса" Антонелли выиграл Гран-при Китая
Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая и одержал первую победу в "Формуле-1"

© AP Photo / Luca Bruno — Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Итальянец Кими Антонелли из команды "Мерседес" стал победителем второго этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Китая, который прошел на автодроме в Шанхае.
Для 19-летнего гонщика эта победа стала первой в "королевских гонках", днем ранее он стал самым молодым обладателем поул-позиции. Вторым финишировал его партнер по команде британец Джордж Расселл (отставание - 5,515 секунды), третьим - пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон (+25,267), для которого этот подиум в гонке стал первым после перехода в скудерию в сезоне-2025. Последний раз семикратный чемпион "Формулы-1" финишировал в топ-3 на Гран-при Лас-Вегаса в ноябре 2024 года.
Далее в первой десятке расположились: 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"; +28.894), 5. Оливер Берман (Великобритания, "Хаас"; +57.268), 6. Пьер Гасли (Франция, "Альпин"; +59.647), 7. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз"; +1.20.588), 8. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл"; +87.247), 9. Карлос Сайнс (Испания, "Уильямс"; +1 круг), 10. Франко Колапинто (Аргентина, "Альпин"; +1 круг).
В гонке из-за технических проблем не сумели стартовать действующий чемпион британец Ландо Норрис, австралиец Оскар Пиастри (оба - "Макларен"), а также представитель Таиланда Александер Албон ("Уильямс") и бразилец Габриэль Бортолето ("Ауди"). По ходу гонки сошли оба гонщика "Астон Мартин" канадец Лэнс Стролл и испанец Фернандо Алонсо, а также нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Следующий этап пройдет 27-29 марта в Японии на автодроме в Судзуке.
