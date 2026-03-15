Горнолыжница Мельникова победила в гигантском слаломе на чемпионате России
Горнолыжница Мельникова победила в гигантском слаломе на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Горнолыжница Мельникова победила в гигантском слаломе на чемпионате России
Горнолыжница Юлия Мельникова стала победительницей в гигантском слаломе на чемпионате России, который проходит в рамках финального этапа Кубка страны на курорте РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T13:10:00+03:00
2026-03-15T13:10:00+03:00
2026-03-15T13:10:00+03:00
Горнолыжница Мельникова победила в гигантском слаломе на чемпионате России
Горнолыжница Юлия Мельникова победила в гигантском слаломе на чемпионате России
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Горнолыжница Юлия Мельникова стала победительницей в гигантском слаломе на чемпионате России, который проходит в рамках финального этапа Кубка страны на курорте "Манжерок" (Республика Алтай).
По сумме двух попыток ее время составило 2 минуты 26,23 секунды. Второе место заняла Екатерина Ткаченко (отставание - 0,82 секунды), третьей стала участница Олимпийских игр в Италии Юлия Плешкова (+1,01).
Мужские соревнования в гигантском слаломе были перенесены на понедельник из-за снегопада. Чемпионат России завершится 18 марта.